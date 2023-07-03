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Можно ли пойти работать в IT без опыта и на какую з/п рассчитывать

Можно ли устроиться на работу в ИТ без опыта (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

IT-технологии постоянно развиваются и многие хотят работать в этой сфере. И оказывается, что необязательно иметь опыт и образование, чтобы быть причастным к информационным технологиям. Более того, можно со старта получать достаточно хорошую зарплату.

О том, на какую работу и зарплату могут рассчитывать люди без опыта и образования в сфере ІТ, читайте в материале Styler далее.

На какую работу в IT могут рассчитывать люди без образования и опыта

Согласно данным крупных сайтов по поиску работы, у людей без опыта и образования сегодня есть неплохие шансы устроиться на работу с хорошей зарплатой в этой сфере.

Помощник руководителя

Помощнику руководителя или секретарю предлагают работать в таких городах, как Киев, Львов, Хмельницкий и т. д. Работодатели готовы платить от 10 до 30 тысяч гривен в месяц. Также обещают бесплатную учебу, а некоторые работодатели готовы оплачивать стажировку.

SMM-менеджер или контентмейкер

Также в разных украинских городах ищут smmщиков или контентмейкеров. К тому же работодатели готовы взять без опыта и учить. Суть работы: следить за трендами, производить фото и видеосъемку и размещать готовый контент в соцсети. За подобную работу готовы платить от 11 до 20 тысяч гривен.

Специалист по технической поддержке

Также есть не так много предложений устроиться на работу специалистом по техподдержке. Основные задачи - это помогать в телефонном режиме клиентам в решении организационных, финансовых и технических вопросов в рамках компетенции компании. Работодатели готовы обучать, оплачивать стажировку и платить от 10 до 30 тысяч гривен.

Техник по подключению интернета

Людям без опыта и образования также предлагают овладеть этой профессией. Основные задачи техников - это проведение подключения к интернету и устранение неисправностей, связанных с этим. Работникам готовы платить от 14 до 25 тысяч.

Раньше мы писали о том, где найти работу в Киеве людям без опыта.

Также читайте, как найти пенсионерам работу с высокой зарплатой.

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ITработа в Украине