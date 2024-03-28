Чи можна пити пиво, у якого вийшов термін придатності: які ризики для організму

Як довго можна зберігати пиво

Термін зберігання пива, як і багатьох продуктів, залежить від умов зберігання: температури та відносної вологості повітря, освітлення. Однак, крім цього, на тривалість зберігання впливає і спосіб варіння, складники, відсоток алкоголю, та тип упакування.

Загалом, при кімнатній температурі пиво може зберігатися приблизно від 5 до 9 місяців після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, а в холодильнику, зокрема пиво з вмістом алкоголю 6,5%-7,5% - до 3 років.

Пляшкове та консервоване пиво, як правило, пастеризується - що запобігає розмноженню бактерій. Водночас більшість пива, звареного в домашніх умовах, не є пастеризованим, а отже, має термін зберігання максимум 2 місяці, якщо його зберігати в прохолоді та герметичному упакуванні.

Та деякі сорти пива, які ферментуються лише дикими бактеріями та дріжджами, наприклад, ламбік, можуть тільки витримуватися протягом 1-2 років, а зберігатися - ледь не десятки років. Адже через технологію виробництва та складну роботу дріжджів, витримка може розкрити унікальні смакові ноти.

Проте, будь-яке відкрите пиво може зберігатися лише близько доби в холодильнику, попри зазначений термін придатності.

Що впливає на зберігання пива

Насамперед пиво чутливо до дії ультрафіолету - сонячне проміння, навіть якщо пиво перебуває в ньому менше ніж годину, призводить до хімічної реакції та утворення 3-метилкротилмеркаптану - сполуки, через що смак пива стає різким і неприємним.

Крім того, велику загрозу несе контакт з киснем - окрім зміни смаку пива, окислення може призвести до розвитку бактерій.

Тож, хоча протерміноване пиво, яке зберігалося відповідно до рекомендацій, може не бути зіпсованим, його смак, ймовірно, буде таким, що пити пиво не захочеться.

Як правильно зберігати пиво

З урахуванням шкідливих для якості пива факторів, загальні рекомендації зі зберігання пива передбачають:

Пляшка має бути герметичною, без пошкоджень.

Місце для зберігання пива має бути темним, слід уникати впливу сонячного проміння.

Найкраще упакування - пляшка з темного скла або алюмінієва бляшанка - блокують дію ультрафіолету.

Температура для тривалого зберігання має становити 5-10 градусів, важливо уникати температурних перепадів.

Пляшку слід зберігати вертикально - це зменшить поверхню окислення дріжджами.

Але важливо пам'ятати, що умови зберігання різних сортів пива можуть відрізнятися, і ретельно ознайомлюватися з інформацією від виробника.

Вплив зіпсованого пива на здоров'я

Якщо пива було випито трохи, але вже з’явилися болі в животі, блювання, нудота, діарея, змінилася температура - це свідчить про отруєння протермінованим пивом.

Зіпсоване пиво може містити патогенні бактерії, які призводять до розвитку харчової інтоксикації - яка несе загрозу не тільки здоров’ю, а й життю.

Протерміноване пиво може спричинити негативні наслідки (фото: Freepik)

Існує три стадії інтоксикації:

Легка - шкіра червоніє, розширюються зіниці, людина у стані ейфорії.

Середня - дихання нерівне, порушується координація, з’являється блювота.

Важка - можлива втрата свідомості, дисфункція внутрішніх органів, що критично для життя. На цій стадії необхідно терміново викликати швидку допомогу та дотримуватися вказівок медиків, аби не посилити негативну дію алкоголю.

При легкій та середній стадії отруєння необхідно промити шлунок та випити сорбенти - наприклад, "Ентеросгель" або активоване вугілля. Та якщо стан погіршується - варто телефонувати по медичну допомогу.

Але отруїтися можна не тільки від протермінованого пива, але й від надмірного споживання. Тому варто зберігати будь-які напої відповідно до рекомендацій, а конкретно алкоголем - не зловживати й за умови належного зберігання.