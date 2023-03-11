Можно ли пить чай при проблемах с давлением: держите четкий ответ

Повышенное давление, или гипертония, - опасное состояние, которое приводит к ускоренному износу организма. При этом коррекция образа жизни поможет контролировать показатели, поэтому нужно следить за тем, что вы едите и пьете. Если кофе для гипертоников чаще всего под запретом, то относительно чая не все так однозначно.

Узнайте ниже из материала Styler, как чай влияет на давление.

Какие показатели давления считаются "ненормальными"?

За давлением нужно следить постоянно людям с установленным диагнозом "гипертония": употреблять лекарства, предназначенные кардиологом, мерить давление утром и вечером, записывая показатели в дневник. Если у вас все в порядке, то давление достаточно проверять один раз в три месяца.

"Следите за "рабочим" давлением. И помните: если оно выше 140/90 мм рт. ст. - это не норма! Даже если чувствуете себя нормально! В этом случае обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу", - рассказала в Instagram кардиолог Наталья Иванюк.

По словам другого специалиста, Наталии Федив, каждые 20 мм рт. ст. систолического и 10 мм рт. ст. диастолического давления вдвое увеличивают риск смерти от ишемической болезни сердца, острым проявлением которой является инфаркт миокарда и инсульта.

Как чай оказывает влияние на давление?

Некоторые исследования на животных и клинические испытания , опубликованные в научном журнале NLM, говорят, что употребление черного и зеленого чая связано со снижением артериального давления.

Какие чаи полезны для гипертоников

Зеленый чай

В статье журнала Nature говорится, что потребление зеленого чая значительно снижает давление. Отметим, что в этом анализе были некоторые ограничения, свидетельствующие о том, что результаты следует считать многообещающими, а не убедительными.

Черный чай

Как и зеленый чай, исследования, опубликованные научным изданием CPB, показывают, что черный чай может помочь снизить артериальное давление, а также может обладать свойствами, которые помогают защитить сердце.

Чай из гибискуса (каркаде)

Статья, опубликованная изданием Research Gate, показывает, что напитки, изготовленные из Hibiscus sabdariffa L., также эффективно снижали АД. Хотя этот вывод многообещающий, он требует дополнительных исследований.

Положительное влияние гибискуса подтвердило и несколько рандомизированных клинических исследований, пишет NML. В одном из них люди с гипертонией в течение 4 месяцев употребляли по 10 г экстракта гибискуса в день. После окончания протокольного периода у этих людей наблюдалось значительное понижение давления.

Чай улун

Преимущества чая улун для АД отдельно не исследовались. Однако антиоксиданты в чае улун такие же, как и в зеленом и черном чае. Поэтому вполне возможно, что улун чай имеет подобные преимущества при гипертонии.

Однако его влияние на АД требует дополнительных исследований.

В любом случае следует помнить, что все хорошо - что в меру.