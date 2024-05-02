Чи можна пекти паску в Страсну п'ятницю? Що кажуть традиції, забобони і церква

Коли випікали паску раніше

Паски випікали в Страсний тиждень, за декілька днів до Великодня - а саме в четвер і суботу, іноді в середу й п'ятницю. Вважалося, що ці дні, особливо Чистий четвер, сприятливі, паска буде вдалою й матиме більше сили.

Щодо випікання пасок в Страсну п'ятницю традиції колосально відрізнялися залежно від регіону. Наприклад, на Волині, як і в багатьох інших областях України, паску в Страсну п'ятницю не випікали.

Це було зумовлено тим, що п'ятниця вважалася днем скорботи, адже саме в цей день згадують смерть Ісуса Христа. Тож будь-яку роботу зазвичай відкладали.

Водночас з тим в деяких регіонах України, господині, хоча й уникали іншої фізичної праці та розваг, паску все ж випікали. Вірили, що такий хлібний виріб не пліснявітиме. А також саджали капусту - вважали, що вона буде великою, як і паска.

Однак, хоча паску могли випікати в Страсну п'ятницю, переважно це робили в четвер і суботу.

Які існують забобони

Зі Страсною п'ятницею і випіканням паски пов'язано чимало забобонів. Серед них наступні:

В Страсну п'ятницю не можна сміятися та співати - буде горе.

Не можна саджати рослини - не буде врожаю.

Не можна використовувати гострі предмети - до лиха.

Якщо хліб цього дня підгорить - будуть нещастя.

А забобони щодо випікання пасок, хоча й відрізнялися, стосувалися не лише виготовлення в п'ятницю, а й в інші дні:

Під час процесу випікання паски не можна сідати - тісто "впаде".

Випікати паску слід наодинці, хтось навіть закривався на ключ - щоб не прийшла нечиста сила або щоб паску не зурочили.

Щоб очистити простір від лихого і паска точно вдалася, тісто треба перехрестити перед тим, як ставити в піч.

В деяких регіонах був забобон про те, що, якщо не стукнути лопатою для печі об стелю, паска не буде високою.

Проте сакральне значення паска мала у всіх регіонах, незалежно від того, чи дотримувалися певних традицій і ритуалів. Вірили, що яким буде виріб - таким і рік.

Тож якщо паска була гарною, високою і пишною - родина буде здоровою, щасливою і багатою. А от якщо на пасці є тріщини чи вона не вдалася - можуть прийти хвороби і бідність.

Чи існують заборони церквою

Страсна п'яниця відрізняється суворістю посту - зазвичай не сідали до столу до виносу Плащаниці, споживали лише страви з овочів. Десь - постували весь день, проводячи час в молитвах.

Хоча прямої заборони на виготовлення пасок в цей день немає, все ж за можливістю їх радять робити у четвер або суботу. Проте найголовніше - не чинити гріха і робити добрі справи, допомагаючи ближнім.