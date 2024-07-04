"Не можна наїстись здоров'я про запас". Мандзяк розкрив правду про оздоровлення в санаторіях

Відповідь фітнес-тренера

За словами експерта, деякі люди декілька разів на рік їздять в модні і дорогі санаторії, де їх обмежують в їжі, капають, масажують по всякому, але вплив на здоров'я це має обмежений.

Віктор пояснив, що здоров'я - це насамперед здоровий спосіб життя, тобто як людина себе поводить всі дні року.

Це рухова активність, харчування, сон.

"Ти не можеш "наїстись" здоров'я про запас шляхом купи процедур, прісної дієти і прогулянок по мальовничому парку санаторію продовж 10 днів. Як не можеш "наїстись" фізкультури про запас. Після тренування продовж доби підвищена чутливість мускулатури до інсуліну. Продовж доби, а не пів року. А сила і витривалість - фізичні якості, які є маркерами здоров'я - потребують постійних тренувань", - написав він.

Експерт повідомив, що виспатись "про запас" теж не вийде, спати достатньо треба щоночі. І схуднути наперед - нереально.

Здоров'я передбачає відсутність зайвого жиру в організмі все життя, без значних коливань маси тіла, бо вони шкідливі.

За 10 днів санаторію ні схуднути суттєво не вийде, ні набути конструктивних звичок не вийде, зазначає тренер.