"Не можна наїстись здоров'я про запас". Мандзяк розкрив правду про оздоровлення в санаторіях
Багато українців у свою відпустку купують путівку в санаторій в надії оздоровити організм. Та чи є від такого відпочинку користь?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook.
Відповідь фітнес-тренера
За словами експерта, деякі люди декілька разів на рік їздять в модні і дорогі санаторії, де їх обмежують в їжі, капають, масажують по всякому, але вплив на здоров'я це має обмежений.
Віктор пояснив, що здоров'я - це насамперед здоровий спосіб життя, тобто як людина себе поводить всі дні року.
Це рухова активність, харчування, сон.
"Ти не можеш "наїстись" здоров'я про запас шляхом купи процедур, прісної дієти і прогулянок по мальовничому парку санаторію продовж 10 днів. Як не можеш "наїстись" фізкультури про запас. Після тренування продовж доби підвищена чутливість мускулатури до інсуліну. Продовж доби, а не пів року. А сила і витривалість - фізичні якості, які є маркерами здоров'я - потребують постійних тренувань", - написав він.
Експерт повідомив, що виспатись "про запас" теж не вийде, спати достатньо треба щоночі. І схуднути наперед - нереально.
Здоров'я передбачає відсутність зайвого жиру в організмі все життя, без значних коливань маси тіла, бо вони шкідливі.
За 10 днів санаторію ні схуднути суттєво не вийде, ні набути конструктивних звичок не вийде, зазначає тренер.
Раніше тренер Мандзяк розповів, чи корисно для здоров'я їсти суп.
Нагадаємо, що фітнес-тренер Мандзяк розповів, що робити, якщо "вага стоїть".