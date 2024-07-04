Можно ли оздоровиться в санатории? Фитнес-тренер дал неожиданный ответ

Многие украинцы в свой отпуск покупают путевку в санаторий в надежде оздоровить организм. Но есть ли от такого отдыха польза?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Фитнес-тренер

По словам эксперта, некоторые люди несколько раз в год ездят в модные и дорогие санатории, где их ограничивают в еде, капают, массируют по-всякому, но влияние на здоровье это имеет ограниченное.

Виктор объяснил, что здоровье - это, прежде всего, здоровый образ жизни, то есть как человек себя ведет все дни года.

Это двигательная активность, питание, сон.

"Ты не можешь "наесться" здоровья впрок путем кучи процедур, пресной диеты и прогулок по живописному парку санатория в течение 10 дней. Как не можешь "наесться" физкультуры впрок. После тренировки в течение суток повышена чувствительность мускулатуры к инсулину. На протяжении суток, а не полгода. А сила и выносливость - физические качества, которые являются маркерами здоровья - нуждаются в постоянных тренировках", - написал он.

Эксперт сообщил, что выспаться "про запас" тоже не получится, спать достаточно нужно каждую ночь. И похудеть на будущее - нереально.

Здоровье предполагает отсутствие лишнего жира в организме всю жизнь, без значительных колебаний массы тела, потому что они вредны.

За 10 дней санатория ни похудеть существенно не получится, ни приобрести конструктивные привычки не получится, отмечает тренер.