Можно ли оздоровиться в санатории? Фитнес-тренер дал неожиданный ответ
Многие украинцы в свой отпуск покупают путевку в санаторий в надежде оздоровить организм. Но есть ли от такого отдыха польза?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка в Facebook.
Фитнес-тренер
По словам эксперта, некоторые люди несколько раз в год ездят в модные и дорогие санатории, где их ограничивают в еде, капают, массируют по-всякому, но влияние на здоровье это имеет ограниченное.
Виктор объяснил, что здоровье - это, прежде всего, здоровый образ жизни, то есть как человек себя ведет все дни года.
Это двигательная активность, питание, сон.
"Ты не можешь "наесться" здоровья впрок путем кучи процедур, пресной диеты и прогулок по живописному парку санатория в течение 10 дней. Как не можешь "наесться" физкультуры впрок. После тренировки в течение суток повышена чувствительность мускулатуры к инсулину. На протяжении суток, а не полгода. А сила и выносливость - физические качества, которые являются маркерами здоровья - нуждаются в постоянных тренировках", - написал он.
Эксперт сообщил, что выспаться "про запас" тоже не получится, спать достаточно нужно каждую ночь. И похудеть на будущее - нереально.
Здоровье предполагает отсутствие лишнего жира в организме всю жизнь, без значительных колебаний массы тела, потому что они вредны.
За 10 дней санатория ни похудеть существенно не получится, ни приобрести конструктивные привычки не получится, отмечает тренер.
Ранее тренер Мандзяк рассказал, полезно ли для здоровья есть суп.
Напомним, что фитнес-тренер Мандзяк рассказал, что делать, если "вес стоит".