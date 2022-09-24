Чи можна "настойками проти раку" вилікувати онкологію: лікар дала остаточну відповідь
Дуже часто люди з діагнозом онкологія в паніці починають звертатися до народних цілителів та так званої народної медицини. Це в корені неправильно і в такий спосіб ви втратите дорогоцінний час.
Лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому "настоянки проти раку" не працюють зовсім.
"Коли людині ставлять діагноз – "рак", до 30% звертаються до нетрадиційних методів лікування. І витрачають дорогоцінний час та кошти на вітер", - написала медик.
Вікторія підкреслила, що будь-яка злоякісна пухлина не лікується "травками, муравками, примочками та припарками"
Основні міфи про настоянки "проти раку"
- Фітозбори не можуть зупинити прогресування пухлини!
- Є затверджені протоколи лікування того чи іншого виду раку, і там немає жодного чистотілу чи барбарису.
- Не вірте у заяви, що колись рак лікували народними методами. Зараз все по-іншому. Світ змінюється, лікарі вдосконалюються, методи дослідження та лікування стають сучасними.
- В основному всі шарлатанські настоянки на основі спирту. Від них можна заробити ще й цироз печінки. Спирт негативно впливає на слизову оболонку органів шлунково-кишкового тракту, можливі ерозії, виразки та кровотечі.
- Від передозування спеціальних настоянок можна померти. Особливо це стосується мухоморів та чистотілу.
Головні правила
При виявленні пухлини чи симптомів онкології – негайно звертайтеся до лікаря, а не до народних знахарів!
Також не забувайте про обстеження організму, яке потрібно проходити щороку.
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