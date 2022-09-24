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Можно ли "настойками против рака" вылечить онкологию: врач дала окончательный ответ

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 15:01
Можно ли "настойками против рака" вылечить онкологию: врач дала окончательный ответ Врач рассказала о народных средствах лечения онкологии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто люди с диагнозом онкология в панике начинают обращаться к народным целителям и так называемой народной медицине. Это в корне неправильно и таким способом вы потеряете драгоценное время.

Доктор из Львова Виктория Пьец на своей странице в Instagram рассказала, почему "настойки против рака" не работают совсем.

"Когда человеку ставят диагноз – "рак", до 30% обращаются к нетрадиционным методам лечения. И тратят драгоценное время и средства на ветер", - написала медик.

Виктория подчеркнула, что любая злокачественная опухоль не лечится "травками, муравками, примочками и припарками"

Основные мифы о настойках "против рака"

  • Фитосборы не могут остановить прогрессирование опухоли!
  • Есть утвержденные протоколы лечения того или иного вида рака, и там нет никакого чистотела или барбариса.
  • Не верьте в заявления, что когда-то рак лечили народными методами. Сейчас все обстоит по-другому. Мир меняется, врачи совершенствуются, методы исследования и лечения становятся современными.
  • В основном, все шарлатанские настойки на спирту. От них можно заработать еще и цирроз печени. Спирт негативно влияет на слизистую органов желудочно-кишечного тракта, возможны эрозии, язвы и кровотечения.
  • От передозировки "специальных настоек" можно умереть. Особенно это касается мухоморов и чистотела.

Главные правила

При обнаружении опухоли или симптомов онкологии - немедленно обращайтесь к врачу, а не к народным знахарям!

Также не забывайте об обследовании организма, которое нужно проходить каждый год.

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Также мы сообщали, что врачи опровергли самые популярные мифы о раке.

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