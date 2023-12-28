Чи можна набрати вагу від "неправильних" напоїв: пояснення фітнес-тренера

Вага людини залежить від кількості фізичної активності та того, що вона щодня споживає. У формуванні свого раціону варто враховувати не лише їжу, а й напої, адже вони також впливають на стан тіла та вагу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook розповідає, як рідина впливає на процес схуднення.

Вплив спожитої рідини на вагу

"У США в Сент-Луїсі є величезна арка, висотою 192 метри. Щодня близько 11 000 туристів захоплюються її висотою. Але цікаво, що вона не менш широка, ніж висока. Її дивовижну ширину - тих самих 192 метри - ніхто не помічає. Річ у тому, що ми по різному сприймаємо довжину вертикалі й горизонталі", - пише Віктор

Дослідження показали, що діти, дорослі та навіть професійні бармени недооцінюють кількість рідини в широких посудинах на 18-37%.

Таким чином ми можемо помилково сприймати об'єм рідини, який уже випили. Відповідно в перспективі це може призвести до надмірного споживання соку чи газованих напоїв, якщо ви часто їх п'єте.

"У склянці соку 100 калорій. Якщо ми помилимось на 25%, то отримаємо 25 зайвих калорій. Якщо двічі в день - 50. На рік це 18 250 зайвих калорій. І якщо врахувати, що кілограм жиру становить 7 500 калорій, склянка може коштувати нам понад 2,5 зайвих кілограми на рік, і збільшення талії десь на 2-3 сантиметри", - пояснює фітнес-тренер.

Ці обчислення є доволі примітивними, адже врахувати компенсацію переїдання підвищенням метаболізму складно. На це можуть також впливати інші індивідуальні фактори.

Однак суть полягає в тому, що в широкій склянці обʼєм рідини здається меншим, ніж є насправді, а в довгій і тонкій - навпаки.

Тобто напої можуть впливати на нашу вагу та навіть провокувати появу зайвої ваги. Проте знову-таки лише в тому випадку, коли ми споживаємо певний продукт понад міру.