Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівників

Чи можна рвати бузок - думка біологів

Суперечки через те, чи можна ламати бузок, виникають щороку. Одні кажуть, що це нібито корисно для рослини, інші ж запевняють - "варварські" методи виламування гілок лише шкодять.

Садова блогерка Лесик не стала казати, що бузок заборонено обрізати на букети. Вона радить робити це обережно та секатором. При цьому краще різати бузок ввечері або рано вранці, коли у гілках міститься найбільше рідини.

Як правильно обрізати бузок (скріншот)

А головний садівник Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка розповів, що якщо ви дійсно хочете, аби бузок цвів наступного року, обрізати його варто вже тоді, коли квіти почнуть в'янути.

Коли обрізати бузок - пояснення садівника (скріншот)

Також існує пояснення тому, чому не можна виламувати бузок. Річ у тому, що це досить травматично для куща. І коли ви ламаєте гілки, потім рослина може захворіти, адже крізь "відкриті рани" може потрапити надмірна кількість вологи, бактерії та пліснява.

Окрім цього, виламування гілок може призвести до того, що бузок більше не буде цвісти. Саме тому популярна теза про "користь" від зривання бузку неправдива.

Чому не варто виламувати бузок (скріншот)

Чи можна ламати бузок - які можуть бути штрафи

За словами адвоката Руслана Ружицького, мало хто знає, але за ламання гілок бузку можна отримати штраф.

Чи законно рвати бузок у парках чи на вулицях (скріншоти)

"Фактично всі місця, де росте бузок, належать до об'єктів благоустрою. І на таких об'єктах заборонено: самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони, рвати квіти, ламати гілки на деревах", - зазначав адвокат у 2023 році.

"Відповідно, за це є відповідальність, вона складає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що становить від 340 до 1360 гривень", - додавав він.

Чи правда, що бузок приносить невдачі (скріншот)

Прикмети про бузок

Народні забобони охопили усе, навіть бузок. І, за прикметами, особливо уважно варто ставитися до білих кущів. Існує повір'я, що саме цей колір бузку нібито приносить невдачу.

Вважається, що людина може накликати на себе хвороби та нещастя, а також навіть втратити житло, якщо зірве та принесе додому білий бузок. Окрім цього, він нібито може спровокувати сварки, а від дівчат, які шукають кохання, рослина "відверне" усіх потенційних кавалерів.

Чи правда, що білий бузок приносить нещастя (ілюстрація: freepik.com)

Втім, прикмети та забобони не мають під собою ніякого логічного пояснення. Тому якщо ви хочете нарізати декілька гілочок бузку - керуйтеся власними етичними принципами, дотримуйтесь законів та бережіть рослину від травматичного виривання пагонів.