Можно ли ломать сирень: приметы, неожиданная новость от адвоката и мнение садоводов

В Украине уже начался сезон сирени. Ароматные и красивые цветы растут в парках, на улицах и возле частных домов. И многим очень хочется сорвать несколько веточек, чтобы поставить их дома в вазу.
Можно ли рвать сирень, а также, что об этом говорят приметы и какие за это могут быть штрафы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Во время написания материала были использованы: сюжет из "Сніданку з 1+1" с блогершей Антониной Лесик, интервью с главным садовником Национального ботанического сада им.М.М.Гришка Василием Остапьюком для YouTube-канала "СонцеСад", видео с YouTube-канала "Слово адвоката", сайт Днепра "056.ua".
Споры из-за того, можно ли ломать сирень, возникают каждый год. Одни говорят, что это якобы полезно для растения, другие уверяют - "варварские" методы выламывания ветвей только вредят.
Садовая блогерша Лесик не стала говорить, что сирень запрещено обрезать на букеты. Она рекомендует делать это осторожно и секатором. При этом лучше резать сирень вечером или ранним утром, когда в ветвях содержится больше жидкости.
А главный садовник Национального ботанического сада им.М.М.Гришка рассказал, что если вы действительно хотите, чтобы сирень цвела в следующем году, обрезать ее стоит уже тогда, когда цветы начнут вянуть.
Также существует объяснение тому, почему нельзя выламывать сирень. Дело в том, что это достаточно травматично для куста. И когда вы ломаете ветки, потом растение может заболеть, ведь сквозь "открытые раны" может попасть избыточное количество влаги, бактерии и плесень.
Кроме этого, выламывание ветвей может привести к тому, что сирень больше не будет цвести. Именно поэтому популярный тезис о "пользе" от срыва сирени неправдив.
По словам адвоката Руслана Ружицкого, мало кто знает, но за ломание веток сирени можно получить штраф.
"Фактически все места, где растет сирень, принадлежат к объектам благоустройства. И на таких объектах запрещено: самовольно устраивать огороды, повреждать деревья, кусты, цветники, газоны, рвать цветы, ломать ветки на деревьях", - отмечал адвокат в 2023 году.
"Соответственно, за это существует ответственность, она составляет от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Что составляет от 340 до 1360 гривен", - добавлял он.
Народные предрассудки охватили все, даже сирень. И, согласно приметам, особенно внимательно стоит относиться к белым кустам. Существует поверье, что именно этот цвет сирени якобы приносит неудачу.
Считается, что человек может навлечь на себя болезни и несчастья, а также даже потерять жилье, если сорвет и принесет домой белую сирень. Кроме этого, она якобы может спровоцировать ссоры, а от ищущих любви девушек растение "отвернет" всех потенциальных кавалеров.
Правда ли, что белая сирень приносит несчастье (иллюстрация: freepik.com)
Впрочем, приметы и предрассудки не имеют никакого логического объяснения. Поэтому если вы хотите нарезать несколько веточек сирени - руководствуйтесь собственными нравственными принципами, соблюдайте законы и берегите растение от травматического обрывания побегов.
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