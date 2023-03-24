Чи можна ковтати жувальну гумку: у МОЗ дали точну відповідь

Чи є користь від жувальної гумки

Першими прототипами жувальної гумки слугували смоли дерев як-от каучуку. Головною метою такого використання був гігієнічний догляд за ротовою порожниною.

Зараз же для виготовлення гумки використовують не зовсім природні інгредієнти: гумова основа, підсолоджувачі та ароматизатори. Однак всі складники повинні бути придатними до застосування у харчовій промисловості.

Американська асоціація стоматологів стверджує, що жування гумки без цукру протягом 20 хвилин після трапези збільшує виділення слини. Це допомагає очистити ротову порожнину, нейтралізує кислоти та допомагає запобігти карієсу.

Крім того, це зменшує кислотність у стравоході та полегшує симптоми кислотного рефлюксу.

Вчені також довели, що гумка покращує пам'ять. Наприклад, якщо студент готується до складання іспиту, під час цього йому варто жувати гумку. Те саме потрібно повторити на самому іспиті. Тоді мозок краще буде згадувати вивчений матеріал.

А ще жувальна гумка допомагає боротися зі стресом і сонливістю.

Але потрібно розуміти, що жуйка не є лікарським засобом та не може усунути справжні причини явищ і хвороб.

Чим гумка може нашкодити

Якщо споживати жуйку у великих кількостях, це може призвести до діареї або інших розладів травлення.

При жуванні гумки заковтується зайве повітря, що може викликати метеоризм і біль у животі.

Постійне або часте жування гумки може стати причиною розладу скронево-нижньощелепних суглобів через надмірне навантаження.

Жуйка з цукром збільшує слиновиділення, а цукор є поживним середовищем для мікробів. Тому краще обирати жуйку без цукру.

Чи можна ковтати гумку

Насправді жувальна гумка не була створена для того, щоб її ковтали. Проте якщо ви це випадково зробили, за словами експертів, нічого страшного не станеться. Шлунок, звісно, не перетравить її, проте виведе з організму природним способом.

Дуже рідко може трапитися так, що ви проковтнули гумку, і сталася непрохідність кишківника. Тоді варто звернутися до лікаря та уникати частого ковтання жувальної гумки.