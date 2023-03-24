Можно ли глотать жевательную резинку: в Минздраве дали точный ответ

Есть ли польза от жевательной резинки

Первыми прототипами жевательной резинки служили смолы деревьев как каучук. Главной целью такого использования был гигиенический уход за полостью рта.

Сейчас же для изготовления резинки используются не совсем природные ингредиенты: резиновая основа, подсластители и ароматизаторы. Однако все составляющие должны быть пригодны к применению в пищевой промышленности.

Американская ассоциация стоматологов утверждает, что жевание резинки без сахара в течение 20 минут после трапезы увеличивает выделение слюны. Это помогает очистить полость рта, нейтрализует кислоты и помогает предотвратить кариес.

Кроме того, это уменьшает кислотность пищевода и облегчает симптомы кислотного рефлюкса.

Ученые также доказали, что жвачка улучшает память. Например, если студент готовится к сдаче экзамена, во время этого ему следует жевать резинку. То же нужно повторить на самом экзамене. Тогда мозг лучше будет вспоминать выученный материал.

А еще жевательная резинка помогает бороться со стрессом и сонливостью.

Но нужно понимать, что жвачка - это не лекарственное средство и не может устранить истинные причины явлений и болезней.

Чем резинка может навредить

Если употреблять жвачку в больших количествах, это может привести к диарее или другим расстройствам пищеварения.

При жевании резинки заглатывается лишний воздух, что может вызвать метеоризм и боль в животе.

Постоянное или частое жевание резинки может стать причиной расстройства височно-нижнечелюстных суставов из-за чрезмерной нагрузки.

Жвачка с сахаром увеличивает слюноотделение, а сахар является питательной средой для микробов. Поэтому лучше выбирать жвачку без сахара.

Можно ли глотать жвачку

На самом деле жевательная резинка не была создана для того, чтобы ее глотали. Однако, если вы это случайно сделали, по словам экспертов, ничего страшного не произойдет. Желудок, конечно, не переварит ее, но выведет из организма естественным способом.

Очень редко может случиться так, что вы проглотили резинку, и произошла непроходимость кишечника. Тогда следует обратиться к врачу и избегать частого глотания жевательной резинки.