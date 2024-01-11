Чи можна користуватися смартфоном під час заряджання та які можуть бути наслідки

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання

Насамперед слід розглянути питання безпеки, щоб унеможливити удар струмом і навіть смерті. У випадку із зарядними пристроями для мобільних гаджетів це не просто застереження для проформи, а реальна загроза, від якої рятує використання оригінального (комплектного) адаптера.

Однак не все так просто, адже багатьох не влаштовує, наприклад, зарядний пристрій, який кладуть у коробку з iPhone. Для більш ефективної зарядки яблучного гаджета можна придбати пристрій із більшою силою струму від Apple або інших перевірених виробників.

У такому разі користуватися смартфоном під час заряджання буде як і раніше безпечно, але буде знижений (на відносно мале значення) термін придатності акумулятора.

Яка існує небезпека

Найнебезпечніший варіант - покупка дешевого зарядного пристрою від невідомого виробника. Такий адаптер може реально вбити людину, і такі події вже мали місце. Причому в кількох випадках було встановлено, що користувач просто розмовляв телефоном під час заряджання, а не грав у важкі ігри або запускав енергоємні програми.

Ще одна проблема - повільна зарядка та нагрівання акумулятора під час використання гаджета на зарядці. Запустивши гру або навіть фільм на смартфоні, підключеному до джерела живлення, ви помітите підвищення температури корпусу, а це зовсім не корисно для батареї пристрою.

Якщо такі навантаження регулярно даються на акумулятор, це відбивається на його термін служби, а при найгіршому розкладі можливе навіть загоряння батареї. Природно, подібному ризику схильні, в першу чергу, власники смартфонів з дешевого сегменту.

Підсумок

Смартфоном на зарядці користуватися можна, якщо ви впевнені у виробнику самого гаджета та зарядного пристрою, проте акумулятор буде відчувати додаткові навантаження і нагріватися.

Якщо у вас в руках, наприклад, Apple iPhone, флагмани Samsung та інші топ-смартфони з комплектним адаптером - побоюватися нічого (при сильному нагріванні пристрої просто автоматично відключаться), тоді як звичайний гаджет з таким безіменним адаптером може наробити бід.