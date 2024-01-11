Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки и какие могут быть последствия

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки

В первую очередь, следует рассмотреть вопрос безопасности, дабы исключить вероятность удара током и даже смерти. В случае с зарядными устройствами для мобильных гаджетов это не просто предостережение для проформы, а вполне реальная угроза, от которой спасает использование оригинального (комплектного) адаптера.

Однако не все так просто, ведь многих не устраивает, например, зарядное устройство, которое кладут в коробку с iPhone. Для более эффективной зарядки яблочного гаджета можно приобрести устройство с большей силой тока от Apple или других проверенных производителей.

В таком случае пользоваться смартфоном во время зарядки будет по-прежнему безопасно, но будет снижен (на относительно малое значение) срок годности аккумулятора.

Какая существует опасность

Самый опасный вариант - покупка дешевого зарядного устройства от неизвестного производителя. Такой адаптер может реально убить человека и такие происшествия уже имели место. Причем в нескольких случаях было установлено, что пользователь просто разговаривал по телефону во время зарядки, а не играл в тяжелые игры или запускал энергоемкие приложения.

Еще одна проблема - медленная зарядка и нагрев аккумулятора во время использования гаджета на зарядке. Запустив игру или даже фильм на смартфоне, который подключен к источнику питания, вы заметите повышение температуры корпуса, а это вовсе не полезно для батареи устройства.

Если такие нагрузки регулярно даются на аккумулятор, это отражается на его сроке службы, а при самом плохом раскладе возможно даже возгорание батареи. Естественно, подобному риску подвержены, в первую очередь, владельцы смартфонов из дешевого сегмента.

Итог

Смартфоном на зарядке пользоваться можно, если вы уверены в производителе самого гаджета и зарядного устройства, однако при этом аккумулятор будет испытывать дополнительные нагрузки и нагреваться.

Если у вас в руках, например, Apple iPhone, флагманы Samsung и другие топ-смартфоны с комплектным адаптером - опасаться нечего (при сильном нагреве устройства попросту автоматически отключатся), тогда как обычный гаджет с таким же безымянным адаптером может наделать бед.