Чи можна компенсувати недосип після нічних тривог

Нічні тривоги - це вже звичне явище для кожного українця, проте від цього воно не стає безпечним. Одним з негативних факторів є недосип, який впливає на здоров’я.

А про те, чи можна компенсувати недосип після тривог, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фрагмент Instagram-інтерв’ю з Олегом Чабаном, директором Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця для UNICEF Ukraine.

Як компенсувати недосип після нічних тривог

Сон під звуки повітряних тривог та обстрілів неможливий. І після таких ночей, як сьогодні, особливо відчувається втома та знесилення.

"Чи можна компенсувати нічний недосип короткочасним денним сном? Були такі дослідження і відповідь - так, можна і навіть рекомендовано", - каже Чабан.

Олег доповнює, що варто пам’ятати що сон - це циркадні ритми, де йде специфічне коливання нейроендокринні, у тому числі знижений тиск, зниження температури й так далі.

"І тут таке перемикання, тому рекомендація: якщо вдень і доганяти цей сон, то він не повинен бути дуже тривалий. Денний сон не повинен тривати годинами, тому що ми різко знижуємо температуру, у тому числі серцебиття тощо", - продовжує Олег.

Як компенсувати недосип після нічних тривог (фото: Freepik)

Чоловік також доповнив, що коли ми знижуємо тиск, то потім різко просинаємося, тобто ми влаштовуємо специфічний стрес для організму.

"Так конкретне питання, скільки ж можна спати вдень? до 45-ти хвилин. Намагайтеся вкладатися в півгодини, адже ви проходите приблизно пів фази сну, а цього достатньо щоб компенсувати недосип. Ну а якщо повністю була безсонна ніч, треба спати 7-9 годин, щоб повністю компенсувати і бажано у темноті. Тому що для синтезу мелатоніну - темнота це найважливіше", - завершує директор Навчально-наукового інституту психічного здоров’я.