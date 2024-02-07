Чи можна класти залишки гарячої їжі у холодильник. Відповідь здивує всіх

Багато хто з нас ставить питання, чи можна покласти залишки гарячої їжі у холодильник, чи не нашкодить це пристрою?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Мадам Світ із TikTok.

Що потрібно знати

"Моя свекруха завжди говорила: "Залишіть їжу зовні, дайте їй охолонути, перш ніж покласти її в холодильник, інакше в ній розмножаться бактерії", - розповіла Мадам Світ.

За словами експерта, її свекруха помилялася.

"Не залишайте не з'їдену їжу остигати", - стверджує вона, продовжуючи дискусію про правильні методи зберігання залишків їжі.

"Якщо ви залишили їжу не в холодильнику більш ніж на дві години, ви можете викинути її у смітник", - вважає Мадам Світ.

Вона додала, що єдина хитрість полягає в тому, щоб зберігати залишки в неглибокому посуді, оскільки контейнери більшого розміру потребують більше часу для охолодження в холодильнику.

За даними Національної ради харчування Філіппін, занадто довге залишення залишків їжі може призвести до харчового отруєння, званого синдромом смаженого рису, названого на честь перших випадків, пов'язаних із вживанням неохолодженого приготовленого білого рису.

Саме бактерія Bacillus cereus викликає синдром смаженого рису.

За даними Міністерства сільського господарства США, продукти, що швидко псуються, слід зберігати при температурі 40 градусів за Фаренгейтом або нижче, щоб обмежити поширення шкідливих бактерій.

Що стосується гарячих продуктів, Міністерство сільського господарства США зауважило, що невелику кількість гарячої їжі можна ставити безпосередньо в холодильник або попередньо охолодити льодом або холодною водою.

Великі порції гарячої їжі перед поміщенням у холодильник слід розділити на дрібніші порції та помістити у неглибокі контейнери.