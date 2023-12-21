Чи можна ходити на цвинтар на Різдво та Святвечір

Зовсім скоро в Україні будуть святкувати Різдво. І не усі люди чітко знають, що можна або не можна робити у святкові дні. Наприклад, чи можна провідувати могили рідних на цвинтарі.

На це питання відповідь для РБК-Україна (проєкт Styler) надав релігієзнавець та культуролог Євген Савісько.

Фахівець стверджує, що ані на Святвечір, ані на саме Різдво ходити на цвинтарі не варто. У такі дні навіть не відспівують померлих.

"На цвинтар не можна ходити ані на Різдво, ані на Святвечір. Православна церква в дні найбільших християнських свят навіть не відспівує спочилих. Тим більше під час святкування народження Спасителя", - каже Євген Савісько.

Він також додав, що є декілька важливих традицій на Різдво в Україні.

"Існує три варіанти святкування Різдва Христового. Християнський. Народний. Змішаний. Саме той яким полюбляє чимало українців, в ньому поєдналися традиції народних і християнських правил святкування. В кожного з них свої традиції", - пояснив релігієзнавець.

За народним, потрібно прибрати в хаті, приготувати 12 пісних страв, і всією родиною зібратися на Святвечір. Залежно від регіону є свої традиційні страви, проте кутя та узвар є обов'язковими на всіх теренах України.

Господар, або найстарший член родини проголошував молитву за спочилих, котрим залишали трохи їжі, бо вважалося що саме на Святвечір небіжчики заходять провідати живих родичів.

"Окрема молитва читалася за здоров'я та успіх живих. Були поширені ворожіння. Нерідко навіть в сусідніх регіонах вони різнилися. Зокрема ворожили на щедрий врожай, на одруження", - розказав фахівець.

Він наголосив, що в християнстві свої традиції, а найважливіша - піст, і не лише щодо їжі та напоїв. Потрібно бути стриманим в думках, вчинках, словах. Необхідно очиститись від бруду, в першу чергу морального.

"На Різдво варто піти до храму і взяти участь у Богослужінні. Залишити всі свої турботи та клопоти, молитися щиро і правдиво, і радіти народженню Сина Божого котрий дав всім нам надію на спасіння та перемогу. Християни на Різдво вітаються "Христос народився! Славімо Його!" - радить Євген Савісько.