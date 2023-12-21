Можно ли ходить на кладбище в Рождество и Святвечер

Совсем скоро в Украине будут праздновать Рождество. И не все люди ясно знают, что можно или нельзя делать в праздничные дни. Например, можно ли навещать могилы родных на кладбище.

На этот вопрос ответ для РБК-Украина (проект Styler) предоставил религиовед и культуролог Евгений Сависько.

Специалист утверждает, что ни на Святвечер, ни на само Рождество ходить на кладбище не стоит. В такие дни даже не отпевают умерших.

"На кладбище нельзя ходить ни на Рождество, ни на Святвечер. Православная церковь в дни величайших христианских праздников даже не отпевает усопших. Тем более во время празднования рождения Спасителя", - говорит Евгений Сависько.

Он также добавил, что существует несколько важных традиций на Рождество в Украине.

"Существует три варианта празднования Рождества Христова. Христианский. Народный. Смешанный. Именно тот, который любит немало украинцев, в нем соединились традиции народных и христианских правил празднования. У каждого из них свои традиции", - пояснил религиовед.

По народному, нужно убрать в доме, приготовить 12 постных блюд, и всей семьей собраться на Святвечер. В зависимости от региона есть свои традиционные блюда, однако кутья и узвар обязательны на всех территориях Украины.

Хозяин или старший член семьи провозглашал молитву за усопших, которым оставляли немного еды, потому что считалось, что именно на Святвечер покойники заходят навестить живых родственников.

"Отдельная молитва читалась за здоровье и успех живых. Были распространены гадания. Нередко даже в соседних регионах они отличались. В частности, гадали на щедрый урожай, на женитьбу", - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в христианстве свои традиции, а самая важная - пост, и не только в отношении еды и напитков. Нужно быть сдержанным во мнениях, поступках, словах. Необходимо очиститься от грязи, в первую очередь моральной.

"На Рождество следует пойти в храм и принять участие в Богослужении. Оставить все свои заботы и заботы, молиться искренне и правдиво, и радоваться рождению Сына Божия, который дал всем нам надежду на спасение и победу. Христиане на Рождество здороваются: "Христос родился! Славим Его!" – советует Евгений Сависько.