Чи можна годуючій мамі трохи алкоголю? Педіатр розставила всі крапки над "і"

Міфи про алкоголь під час годування груддю

Алкоголь проникає у грудне молоко. Чим менша маса тіла мами – тим більше спирту буде у молоці.

Від випитої дози алкоголю також залежить кількість алкоголю у молоці.

Ніхто ніколи не досліджував – яка доза спирту у грудному молоці могла б бути безпечною для дитини. Безпечної для дитини дози не існує.

Тобто будь-яке навіть маленьке дозування може бути небезпечним.

У мами може бути слабшим потік молока.

Пиво не підвищує лактацію, безалкогольне теж ні.

Як зробити паузу, якщо бажаєте випити спиртне?

Орієнтовно має бути пауза не менше 2,5 години після вживання 10-12 грамів спирту. Це дорівнює 330 мл пива, 140 мл вина, 40 мл міцного 40% напою.

Вживання більшої кількості спиртного вимагає збільшення паузи у ГВ удвічі чи втричі (5 або 7,5 години відповідно).



Як це зробити на практиці:

Мама планує випити і їй потрібно попередньо зцідити молоко. Під час паузи, малюка потрібно годувати зцідженим молоком.

Чим ви ризикуєте?

Годування з пляшки з соскою може змінити бажання дитини смоктати груди. Зцідженого молока може не вистачити під час паузи.

Вживання алкоголю може порушувати ваш сон, настрій, бажання таким чином розслаблятися.

Спиртне може провокувати мігрень, якщо є схильність, а також менш ефективна дія антидепресантів, якщо ви приймаєте.

Лікар Лідія Бабич рекомендує все ж таки відмовитися від вживання спиртного.