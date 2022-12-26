Можно ли кормящей маме немного алкоголя? Педиатр расставила все точки над "і"

Вопрос о том, можно ли немного выпить спиртного, если кормишь грудью, волнует очень многих женщин. Также эта тема становится актуальной перед новогодними праздниками, когда соблазн выпить бокал шампанского очень велик.
Врач-педиатр из Киева Лидия Бабич объяснила на Facebook, можно ли все-таки употреблять спиртные напитки при грудном вскармливании.
Ориентировочно должна быть пауза не менее 2,5 ч после употребления 10-12 граммов спирта. Это = 330мл пива, 140мл вина, 40мл крепкого 40% напитка.
Употребление большего количества спиртного требует увеличения паузы в ГВ вдвое или втрое (5 или 7,5 часов соответственно).
Как это сделать на практике:
Мама планирует выпить и ей нужно предварительно до этого сцедить молоко. Во время паузы малыша нужно кормить сцеженным молоком.
Чем вы рискуете?
Кормление из бутылки с соской может изменить желание ребенка сосать грудь. Сцеженного молока может не хватить во время паузы.
Употребление алкоголя может нарушать ваш сон, настроение, желание таким образом расслабляться.
Спиртное может провоцировать мигрень, если есть склонность, а также оказывать менее эффективное действие антидепрессантов, если вы принимаете.
Врач Лидия Бабич рекомендует все же отказаться от употребления спиртного.
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