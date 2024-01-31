Чи можна годувати котів сирою рибою: відповідь вас здивує

Чи можна годувати котів сирою рибою

Жива риба є захоплюючою іграшкою для більшості котів - блискучою та із надзвичайно цікавим запахом. Водночас вона не має становити основу раціону вашого улюбленця.

Випадковий рибний перекус у більшості випадків шкідливим не буде, однак і повноцінним джерелом усіх необхідних поживних речовин його не назвеш - у рибі бракує низки важливих для котів мінералів та вітамінів.

Годувати домашніх котів сирою рибою, на думку більшості ветеринарів, насправді не варто. Особливо якщо риба - річкова.

Додавання до раціону кота сирої риби може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Сиру рибу домашнім котам краще не давати (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чому сира риба небезпечна для котів

Сира риба є небезпечною для котів, оскільки при регулярному вживанні може викликати:

сечокам'яну хворобу - надлишок фосфору, магнію та своєрідний баланс мінералів у рибі можуть вплинути на роботу нирок й спровокувати розвиток цього захворювання

порушення обміну речовин і рахіт - йдеться про так званий оксидативний стрес (надмірне утворення в організмі активних форм кисню), який є однією з головних причин старіння

зайву вагу та млявість - на тлі браку токоферолу (що стимулює діяльність м'язової системи) і перенасичення організму жирними кислотами (внаслідок чого запалюються жирові тканини)

утруднений метаболізм і гіповітаміноз - деяка риба багата на тіамінази (ферменти), що руйнують вітаміни групи В, необхідні котам для здорового життя

розлад травлення або панкреатит

анемію - наявний у рибі триметиламіноксид може "блокувати" засвоєння у клітинах організму заліза

гіперфункцію щитовидної залози, порушення роботи ендокринної системи - на тлі накопичення в організмі завеликої кількості йоду

нестачу вітаміну К, який відповідає за згортання крові

інфікування паразитами (зокрема гельмінтами)

алергічні реакції - рибний білок є одним із найсильніших алергенів

травмування гортані, стравоходу, шлунку чи кишечника гострими кістками

Не варто наражати своїх улюбленців на небезпеку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Яку рибу можна давати котам

Рибне м'ясо - немов губка - вбирає із забрудненої води токсичні речовини, солі важких металів чи інші шкідливі елементи. Виходячи з цього, для годування котів найкраще шукати екологічно чисту рибну продукцію.

Перед тим, як годувати кота, будь-яку рибу потрібно:

ретельно вимити

очистити від нутрощів, великих кісточок і голови

піддати термічній обробці (зварити або запекти)

Для тварин експерти радять обирати морську рибу (хек, тюльку, мойву, тріску, морського окуня, карася, тунець, горбушу, лосось, форель тощо).

При цьому годувати котів рибою радять не частіше, ніж два-три рази на тиждень.