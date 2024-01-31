Чи можна годувати котів сирою рибою: відповідь вас здивує

Чи можна годувати кота рибою, і тим паче сирою - знають не всі. Попри популярну думку, буцімто всі наші пухнастики люблять ласувати щойно зловленою рибкою, далеко не кожен кіт спокуситься на подібну їжу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна насправді годувати муркотунів сирою рибою, а також чим це може обернутися.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: exomania, vetzo.com, PetsLike, ZooComplex.
Жива риба є захоплюючою іграшкою для більшості котів - блискучою та із надзвичайно цікавим запахом. Водночас вона не має становити основу раціону вашого улюбленця.
Випадковий рибний перекус у більшості випадків шкідливим не буде, однак і повноцінним джерелом усіх необхідних поживних речовин його не назвеш - у рибі бракує низки важливих для котів мінералів та вітамінів.
Годувати домашніх котів сирою рибою, на думку більшості ветеринарів, насправді не варто. Особливо якщо риба - річкова.
Додавання до раціону кота сирої риби може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Сиру рибу домашнім котам краще не давати (ілюстративне фото: pixabay.com)
Сира риба є небезпечною для котів, оскільки при регулярному вживанні може викликати:
Не варто наражати своїх улюбленців на небезпеку (ілюстративне фото: pixabay.com)
Рибне м'ясо - немов губка - вбирає із забрудненої води токсичні речовини, солі важких металів чи інші шкідливі елементи. Виходячи з цього, для годування котів найкраще шукати екологічно чисту рибну продукцію.
Перед тим, як годувати кота, будь-яку рибу потрібно:
Для тварин експерти радять обирати морську рибу (хек, тюльку, мойву, тріску, морського окуня, карася, тунець, горбушу, лосось, форель тощо).
При цьому годувати котів рибою радять не частіше, ніж два-три рази на тиждень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим категорично не можна годувати котів, аби не було проблем зі здоров'ям.
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