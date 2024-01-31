Можно ли кормить котов сырой рыбой: ответ вас удивит

Можно ли кормить котов сырой рыбой

Живая рыба является увлекательной игрушкой для большинства кошек - блестящей и с интересным запахом. В то же время, она не должна составлять основу рациона вашего любимца.

Случайный рыбный перекус в большинстве случаев вредным не будет, однако и полноценным источником всех необходимых питательных веществ его не назовешь - в рыбе не хватает ряда важных для котов минералов и витаминов.

Кормить домашних котов сырой рыбой, по мнению большинства ветеринаров, на самом деле не стоит. Особенно если рыба - речная.

Добавление в рацион кота сырой рыбы может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Сырую рыбу домашним котам лучше не давать (иллюстративное фото: pixabay.com)

Почему сырая рыба опасна для котов

Сырая рыба опасна для котов, поскольку при регулярном употреблении может вызвать:

мочекаменную болезнь - избыток фосфора, магния и своеобразный баланс минералов в рыбе могут повлиять на работу почек и спровоцировать развитие этого заболевания

нарушение обмена веществ и рахит - речь идет о так называемом оксидативном стрессе (чрезмерном образовании в организме активных форм кислорода), который является одной из главных причин старения

лишний вес и вялость - на фоне недостатка токоферола (стимулирующего деятельность мышечной системы) и перенасыщения организма жирными кислотами (в результате чего воспаляются жировые ткани)

затрудненный метаболизм и гиповитаминоз - некоторая рыба богата тиаминазами (ферментами), разрушающими витамины группы В, необходимыми котам для здоровой жизни

расстройство пищеварения или панкреатит

анемию - имеющийся в рыбе триметиламиноксид может "блокировать" усвоение в клетках организма железа

гиперфункцию щитовидной железы, нарушение работы эндокринной системы - на фоне накопления в организме большого количества йода

недостаток витамина К, отвечающего за свертываемость крови

инфицирование паразитами (в том числе гельминтами)

аллергические реакции - рыбный белок является одним из сильнейших аллергенов

травмирование гортани, пищевода, желудка или кишечника острыми костями

Не стоит подвергать своих любимцев опасности (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какую рыбу можно давать котам

Рыбное мясо - как губка - впитывает из загрязненной воды токсичные вещества, соли тяжелых металлов или другие вредные элементы. Исходя из этого, для кормления кошек лучше всего искать экологически чистую рыбную продукцию.

Перед тем, как кормить кота, любую рыбу нужно:

тщательно вымыть

очистить от внутренностей, больших косточек и головы

подвергнуть термической обработке (сварить или запечь)

Для животных эксперты советуют выбирать морскую рыбу (хек, тюльку, мойву, треску, морского окуня, карася, тунец, горбушу, лосось, форель и т.п.).

При этом кормить котов рыбой советуют не чаще, чем два-три раза в неделю.