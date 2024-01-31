Можно ли кормить котов сырой рыбой: ответ вас удивит

Можно ли кормить кота рыбой, и тем более сырой - знают не все. Несмотря на популярное мнение, будто наши пушистики любят лакомиться только что пойманной рыбкой, далеко не каждый кот соблазнится подобной пищей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли на самом деле кормить мурлык сырой рыбой, а также чем это может обернуться.
При подготовке материала были использованы следующие источники: exomania, vetzo.com, PetsLike, ZooComplex.
Живая рыба является увлекательной игрушкой для большинства кошек - блестящей и с интересным запахом. В то же время, она не должна составлять основу рациона вашего любимца.
Случайный рыбный перекус в большинстве случаев вредным не будет, однако и полноценным источником всех необходимых питательных веществ его не назовешь - в рыбе не хватает ряда важных для котов минералов и витаминов.
Кормить домашних котов сырой рыбой, по мнению большинства ветеринаров, на самом деле не стоит. Особенно если рыба - речная.
Добавление в рацион кота сырой рыбы может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Сырую рыбу домашним котам лучше не давать (иллюстративное фото: pixabay.com)
Сырая рыба опасна для котов, поскольку при регулярном употреблении может вызвать:
Не стоит подвергать своих любимцев опасности (иллюстративное фото: pixabay.com)
Рыбное мясо - как губка - впитывает из загрязненной воды токсичные вещества, соли тяжелых металлов или другие вредные элементы. Исходя из этого, для кормления кошек лучше всего искать экологически чистую рыбную продукцию.
Перед тем, как кормить кота, любую рыбу нужно:
Для животных эксперты советуют выбирать морскую рыбу (хек, тюльку, мойву, треску, морского окуня, карася, тунец, горбушу, лосось, форель и т.п.).
При этом кормить котов рыбой советуют не чаще, чем два-три раза в неделю.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем категорически нельзя кормить кошек, чтобы не было проблем со здоровьем.
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