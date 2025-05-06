Чи можна довіряти ШІ в питаннях здоров'я? Експерти провели масштабне дослідження

За словами одного з авторів дослідження, директора магістратури Оксфордського інтернет-інституту Адама Махді, між людьми та ШІ відбувається "двосторонній збій комунікації".

"Ті, хто використовував чат-ботів, не ухвалювали рішень краще, ніж ті, хто спирався на традиційні методи - наприклад, пошук в інтернеті або власний досвід", - заявив Махді.

Що показало дослідження

У дослідженні брали участь близько 1300 жителів Великої Британії. Їм пропонували змодельовані лікарями медичні сценарії, де потрібно було визначити можливе захворювання і вибрати, що робити - йти до терапевта, терміново їхати в лікарню або просто спостерігати.

Учасники використовували кілька ШІ-моделей: ChatGPT (на GPT-4o), Command R+ від Cohere і Llama 3 від Meta. Але всупереч очікуванням, АІ частіше заважав правильно визначити проблему і занижував серйозність станів, навіть якщо діагноз був близький до точного.

За словами Махді, користувачі часто не помічали важливих деталей під час спілкування з АІ, а самі відповіді ботів були "важкими для інтерпретації". Деякі рекомендації містили як корисну, так і відверто невірну інформацію.

"Методи оцінки чат-ботів сьогодні не враховують складнощі взаємодії з реальними людьми", - зазначають дослідники.

Що роблять техногіганти

Проте найбільші ІТ-компанії продовжують активно просувати ШІ в медицині. Так, Apple розробляє цифрового асистента, який радитиме з питань сну, харчування та спорту. Amazon працює над інструментом аналізу соцфакторів, що впливають на здоров'я, а Microsoft навчає АІ обробляти медичні звернення від пацієнтів.

Утім, серед лікарів і пацієнтів немає єдиної думки, чи готовий ШІ до завдань із високим ступенем ризику. Американська медична асоціація рекомендує лікарям не використовувати ChatGPT для клінічних рішень, а самі розробники, включно з OpenAI, застерігають від використання ШІ для постановки діагнозів.