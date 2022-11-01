ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Можно ли детям давать смотреть мультики и как они на них влияют

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 08:43
Можно ли детям давать смотреть мультики и как они на них влияют Можно ли детям давать смотреть мультики (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда родители разрешают детям смотреть мультики в очень малом возрасте. Но так поступать категорически нельзя, ведь быстрое мелькание кадров и громкий звук очень негативно сказываются на нервной системе и психике ребенка.

Об этом сообщила детский невролог и педиатр Ирина Платонова в Instagram.

По словам врача, средний возраст, когда дети начинают смотреть мультики, развлекательный контент и телевизор - 6 месяцев.

"Исследования показывают, что до двух лет дети не воспринимают видеоконтент (это мультики, видео, развлекательные программы) и просмотр видео несет негативный характер", - говорится в сообщении.

В частности, просмотр фильмов в столь раннем возрасте негативно влияет на когнитивные функции, речевое и физическое развитие, развитие внимания и логики.

Отмечается, что телевизор, включенный для фона, способствует увеличению экранного времени, проведенного ребенком при просмотре видео. Также он снижает взаимодействие и ухудшает качество времени между родителями и детьми.

В результате родители произносят меньше слов к детям, меньше контактируют с ними, малыши реже играют в сюжетно-ролевые игры и меньше общаются и не учатся разговаривать.

Вредны ли мультики для школьников

Просмотр видео для детей дошкольного и школьного возраста оказывает как негативное, так и положительное влияние. Врач говорит, что плохо, если ребенок смотрит развлекательный контент без содержательной нагрузки.

Важно, что негативно влияют на психику ребенка видео насильственного характера, фильмы ужасов и компьютерные игры. Поэтому родители должны следить за тем, что ребенок смотрит.

Положительное влияние оказывают развивающие программы, документальные фильмы и видео уроки.

Однако педиатр все-таки рекомендует родителям ограничить пребывание ребенка за экраном.

Ранее мы сообщали, почему детям нельзя назначать "сложные" капли в нос.

Также мы писали, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина мультики педиатр