Чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями

Ризики спільного використання кусачок для нігтів

Американська академія дерматології попереджає, що ні в якому разі не можна користуватись кусачками для нігтів з кимось іншим.

Спільне користування може передати інфекції у ваші нігті або шкіру, включаючи оніхомізоз (грибок нігтів), стригучий лишай і мікоз стопи. Ви також ризикуєте, коли ділитеся з іншими пилочками для нігтів, взуттям чи рушниками.

Дерматолог Брендан Кемп розповів, що здорова імунна система може захистити від потенційних інфекцій. Але є серйозний ризик, коли ви використовуєте забруднені інструменти.

Якщо людина має інфекцію нігтів або шкіри, то ймовірність її поширення під час користування кусачок становить майже 50%.

Бактерії або грибки з більшою ймовірністю спричинять інфекцію, якщо у вас є відкритий поріз навколо нігтів.

Наявність діабету або стан, який послаблює вашу імунну систему, також робить вас більш сприйнятливими.

Типи інфекцій, які поширюються кусачками для нігтів, зазвичай несерйозні, якщо у вас не ослаблена імунна система. Але такі проблеми, як мікоз стопи та стригучий лишай, можуть викликати свербіж і дискомфорт.

Крім того, грибкові інфекції можуть зробити ваші нігті на руках або ногах сухими, ламкими та знебарвленими.

Як продезінфікувати кусачки для нігтів

Лікар каже, що потрібно купити власний набір кусачок для нігтів і не ділитися ним ні з ким. Це простий спосіб зменшити ризик інфекцій нігтів і шкіри.

Також перед кожним використанням важливо продезінфікувати інструменти спеціальним засобом або просто вимити водою з милом і протерши спиртом.

Більшість салонів стерилізують свої інструменти. Зазвичай процес здійснюється в спеціальному приладі для знищення мікроорганізмів.

Загалом кусачки для нігтів мають таке призначення: