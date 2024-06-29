Чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями

Інколи в когось з оточення може статись непередбачувана ситуація і потрібно обрізати нігті. Ви можете позичити людині кусачки для манікюру, але така звичка може нести в собі певні ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong.
Американська академія дерматології попереджає, що ні в якому разі не можна користуватись кусачками для нігтів з кимось іншим.
Спільне користування може передати інфекції у ваші нігті або шкіру, включаючи оніхомізоз (грибок нігтів), стригучий лишай і мікоз стопи. Ви також ризикуєте, коли ділитеся з іншими пилочками для нігтів, взуттям чи рушниками.
Дерматолог Брендан Кемп розповів, що здорова імунна система може захистити від потенційних інфекцій. Але є серйозний ризик, коли ви використовуєте забруднені інструменти.
Якщо людина має інфекцію нігтів або шкіри, то ймовірність її поширення під час користування кусачок становить майже 50%.
Бактерії або грибки з більшою ймовірністю спричинять інфекцію, якщо у вас є відкритий поріз навколо нігтів.
Наявність діабету або стан, який послаблює вашу імунну систему, також робить вас більш сприйнятливими.
Типи інфекцій, які поширюються кусачками для нігтів, зазвичай несерйозні, якщо у вас не ослаблена імунна система. Але такі проблеми, як мікоз стопи та стригучий лишай, можуть викликати свербіж і дискомфорт.
Крім того, грибкові інфекції можуть зробити ваші нігті на руках або ногах сухими, ламкими та знебарвленими.
Лікар каже, що потрібно купити власний набір кусачок для нігтів і не ділитися ним ні з ким. Це простий спосіб зменшити ризик інфекцій нігтів і шкіри.
Також перед кожним використанням важливо продезінфікувати інструменти спеціальним засобом або просто вимити водою з милом і протерши спиртом.
Більшість салонів стерилізують свої інструменти. Зазвичай процес здійснюється в спеціальному приладі для знищення мікроорганізмів.
Загалом кусачки для нігтів мають таке призначення:
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