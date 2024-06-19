Ось що обов'язково потрібно зробити перед тим, як підпиляти нігті пилочкою

Ніщо не зрівняється з походом в манікюрний салон. Але, якщо це неможливо, то вдома перед підпилюванням нігтів варто зробити певний етап. Це потрібно для досягнення здорового та бездоганного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Що зробити перед тим, як підпиляти нігті.

Перед тим, як підпилювати нігті, спочатку їх потрібно підстригти, щоб вони залишалися міцними.

Майстер манікюру Ріанна Фарбі розповіла, що надмірне підпилювання може спричинити стрес і травму нігтя, а в деяких випадках - поломку та розкол.

Зазвичай це актуально, якщо нігті надто довгі.

Варто включити вкорочення нігтів у свою рутину частіше, ніж ви це робите. Експерт радить підстригати нігті раз на тиждень або два, і частіше, якщо ви помітили пошкоджений край.

Це може допомогти запобігти грибкові інфекції, які іноді пов’язані з відростанням нігтів. Також це може запобігти ламкості та слабкості нігтів.

Підстригайте нігті після душу

Найкращий час для стрижки нігтів - після ванни або душу, оскільки тепло та волога допоможуть пом’якшити структуру нігтя та полегшити обрізання.

Це особливо важливо під час стрижки нігтів на ногах, які можуть стати товщі з віком.

Інвестуйте в якісну пилочку для нігтів

Потрібно придбати відповідні професійні інструменти. Перше, на що вам слід звернути увагу - це зернистість або грубість пилочки.

Грубі пилочки з зернистістю від 80 до 100 найкраще підходять для акрилових нігтів, середні пилочки з зернистістю приблизно 180 найкраще підходять для кінчиків, а тонкі з зернистістю 240-600 найкраще підходять для натуральних нігтів.

Надтонка пилочка найкраще підходить для шліфування та блиску нігтів.

Чим підпиляти нігті, якщо немає пилочки

Трапляються такі ситуації, коли ламається ніготь раптово, а спеціальної пилочки під руками просто немає. Якщо попереду ще дуже багато справ, слід знайти відповідний предмет, здатний замість пилочки згладити краї зламаного нігтя: