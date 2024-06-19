Ось що обов'язково потрібно зробити перед тим, як підпиляти нігті пилочкою
Ніщо не зрівняється з походом в манікюрний салон. Але, якщо це неможливо, то вдома перед підпилюванням нігтів варто зробити певний етап. Це потрібно для досягнення здорового та бездоганного результату.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Що зробити перед тим, як підпиляти нігті.
Перед тим, як підпилювати нігті, спочатку їх потрібно підстригти, щоб вони залишалися міцними.
Майстер манікюру Ріанна Фарбі розповіла, що надмірне підпилювання може спричинити стрес і травму нігтя, а в деяких випадках - поломку та розкол.
Зазвичай це актуально, якщо нігті надто довгі.
Варто включити вкорочення нігтів у свою рутину частіше, ніж ви це робите. Експерт радить підстригати нігті раз на тиждень або два, і частіше, якщо ви помітили пошкоджений край.
Це може допомогти запобігти грибкові інфекції, які іноді пов’язані з відростанням нігтів. Також це може запобігти ламкості та слабкості нігтів.
Підстригайте нігті після душу
Найкращий час для стрижки нігтів - після ванни або душу, оскільки тепло та волога допоможуть пом’якшити структуру нігтя та полегшити обрізання.
Це особливо важливо під час стрижки нігтів на ногах, які можуть стати товщі з віком.
Інвестуйте в якісну пилочку для нігтів
Потрібно придбати відповідні професійні інструменти. Перше, на що вам слід звернути увагу - це зернистість або грубість пилочки.
Грубі пилочки з зернистістю від 80 до 100 найкраще підходять для акрилових нігтів, середні пилочки з зернистістю приблизно 180 найкраще підходять для кінчиків, а тонкі з зернистістю 240-600 найкраще підходять для натуральних нігтів.
Надтонка пилочка найкраще підходить для шліфування та блиску нігтів.
Чим підпиляти нігті, якщо немає пилочки
Трапляються такі ситуації, коли ламається ніготь раптово, а спеціальної пилочки під руками просто немає. Якщо попереду ще дуже багато справ, слід знайти відповідний предмет, здатний замість пилочки згладити краї зламаного нігтя:
- звичайна монета, бічна частина якої (ребро) має ребристу поверхню
- цегляна стіна - м'яка пилочка для нігтів, але вона може вплинути на те, що ваш ніготь набутий рудий колір
- асфальт - більш жорстка поверхня, але вона так само ефективна здатна усунути гострий кінчик на нігті
Раніше ми повідомляли, чому гель-лак не тримається на нігтях.
Також ми писали, чим можна стерти лак з нігтів, якщо немає ацетону.