Чи можна ділити пігулку? Лікар розвінчав основний міф

Чи можна ділити таблетки навпіл? Існує думка, що діючої речовини буде неоднакова кількість у кожній половинці. Але це не так!
Про те, чи можна ділити препарати, розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник у Instagram.
Медик повідомив, що після відвідування фармзаводу та спілкування з технологами, що виготовляють ліки, він зробив висновки, що можна ділити будь-які ліки, таблетки, навіть якщо поділу там немає.
"Діюча речовина розподіляється однаково, неможливо зробити так, щоб в одній частині таблетки була різна кількість діючої речовини", - повідомив Євген.
Вся сировина, тобто речовина, що діє, і допоміжні речовини проходять процес змішування, завдяки якому діюча речовина рівномірно розподіляється в таблетці. Риски - це тільки форма випуску і для зручності поділу.
Не можна ділити таблетки, що мають оболонку, і якщо на них зазначено, що вони кишковорозчинні. Решту ділити можна, навіть які в оболонці.
Також не можна ділити таблетки які пролонговані, тобто мають особливу структуру, завдяки чому поступово вивільняється діюча речовина, при розділенні ця властивість втрачається.
Пролонговані таблетки мають додаток до назви - XR, лонг, ретард, SR, пролонг, хроно або також має бути написана пролонгована форма.
А якщо поділити таку таблетку, то оболонка порушується і таблетка почне розчинятися у шлунку та шлунковий сік її нейтралізує.
Не можна ділити всі капсули, тому що вони повинні дійти до дванадцятипалої кишки й там розчинятися, якщо поділимо знову ж шлунковий сік нейтралізує препарат.
До речі, тримайте список препаратів, які не можна купити в аптеці вільно.
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