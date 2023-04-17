RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можна ли делить таблетку? Врач развенчал основной миф

Фото: Можно ли делить таблетку пополам (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Можно ли делить таблетки пополам? Существует мнение, что действующего вещества будет неодинаковое количество в каждой половинке. Но это не так!

О том, можно ли делить препараты рассказал врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник в Instagram.

Можно ли делить таблетки пополам?

Медик сообщил, что после посещения фармзавода и общения с технологами изготовляющими лекарства он сделал выводы, что можно делить любые лекарства, таблетки, даже если деления там нет.

"Действующее вещество распределяется одинаково, невозможно сделать так, чтобы в одной части таблетки было разное количество действующего вещества", - сообщил Евгений.

Все сырье, то есть действующее вещество и вспомогательные вещества проходят процесс смешивания, благодаря которому действующее вещество равномерно распределяется в таблетке. Черточки - это только форма выпуска и для удобства разделения.

Какие таблетки делить нельзя

Нельзя делить таблетки, имеющие оболочку, и, если на них указано, что они кишечнорастворимые. Все остальные делить можно, даже которые в оболочке.

Также нельзя делить таблетки которые пролонгированы, то есть также имеют особую структуру, благодаря чему постепенно высвобождается действующее вещество, при разделении это свойство теряется.

Пролонгированные таблетки имеют дополнение к названию - XR, лонг, ретард, SR, пролонг, хроно или также должно быть написано пролонгированная форма.

А если поделить такую ​​таблетку, то оболочка нарушается и таблетка начнет растворяться в желудке и желудочный сок ее нейтрализует.

Нельзя делить все капсулы, потому что они должны дойти до двенадцатиперстной кишки и там растворяться, если поделим-то опять же желудочный сок нейтрализует препарат.

Кстати, держите список препаратов, которые уже нельзя купить в аптеке свободно.

Читайте также о том, кто может получить медикаменты по программе "Доступні ліки".

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарствалікарі