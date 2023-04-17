Можна ли делить таблетку? Врач развенчал основной миф

Можно ли делить таблетки пополам?

Медик сообщил, что после посещения фармзавода и общения с технологами изготовляющими лекарства он сделал выводы, что можно делить любые лекарства, таблетки, даже если деления там нет.

"Действующее вещество распределяется одинаково, невозможно сделать так, чтобы в одной части таблетки было разное количество действующего вещества", - сообщил Евгений.

Все сырье, то есть действующее вещество и вспомогательные вещества проходят процесс смешивания, благодаря которому действующее вещество равномерно распределяется в таблетке. Черточки - это только форма выпуска и для удобства разделения.

Какие таблетки делить нельзя

Нельзя делить таблетки, имеющие оболочку, и, если на них указано, что они кишечнорастворимые. Все остальные делить можно, даже которые в оболочке.

Также нельзя делить таблетки которые пролонгированы, то есть также имеют особую структуру, благодаря чему постепенно высвобождается действующее вещество, при разделении это свойство теряется.

Пролонгированные таблетки имеют дополнение к названию - XR, лонг, ретард, SR, пролонг, хроно или также должно быть написано пролонгированная форма.

А если поделить такую ​​таблетку, то оболочка нарушается и таблетка начнет растворяться в желудке и желудочный сок ее нейтрализует.

Нельзя делить все капсулы, потому что они должны дойти до двенадцатиперстной кишки и там растворяться, если поделим-то опять же желудочный сок нейтрализует препарат.