Чи можна ділити капсули? Запам'ятайте назавжди цю відповідь лікаря

Тож чи можна ділити капсули?

Лікар розповів, що багато хто знає, що капсули ділити, висипати не можна тому, що якщо вміст капсули потрапляє без капсули в шлунок, він просто нейтралізується шлунковим соком і не діятиме.

Капсула зі вмістом перед тим як розчинитися, повинна дійти до кишечника, там де немає кислого середовища і лікарський препарат всмоктуватиметься в кров. Саме тому на упаковках з капсулами пишуть гастрорезистентні (стійкі до вмісту шлунка) або кишковорозчинні (розчиняються в кишечнику).

"У мене багато, до речі, пацієнтів питало, чому різні капсули, там гастрорезистентні, а там кишковорозчинні. Це однакові капсули. І чомусь так сталося, що деяких препаратіву відповіднім дозуванні немає або їх важко знайти. Наприклад, той же Венлафаксин (Велаксин) 37,5 мг. А є капсули 75 мг. А як ми всі знаємо, цей препарат потрібно починати з дозування 37,5 мг", - написав медик.

Тому в деяких випадках капсули можна ділити, запевняє лікар.

Для цього обережно розкрийте капсулу та рівномірно розподіліть вміст по половинках капсули й вміст кожної половинки добре закрийте свіжим хлібом. Це робиться для того, щоб хліб не розчинився в шлунку і саморобна капсула дійшла до кишківника і там розчинилася.

"Дехто може сказати, що буде нерівномірно розділені капсули і різне трохи дозування, але як ми знаємо що дозування 37,5 мг це тимчасово, і використовується для переходу на більш високе", - зазначив Євген.

Також можна купити в аптеці капсули з БАДАми або спеціальні "пустушки" і розподілити по них 37,5 мг.