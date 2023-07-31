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Можна ли делить капсулы. Запомните навсегда этот ответ врача

Фото: Врач рассказал, можно ли делить капсулы (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень много препаратов, в том числе антидепрессанты, имеют форму выпуска капсулы. Люди часто задаются вопросом, можно ли делить такие лекарства.

На этот вопрос ответил в Instagram врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Так можно ли делить капсулы?

Врач рассказал, что многие знают, что капсулы делить, высыпать нельзя потому, что если содержимое капсулы попадает без капсулы в желудок, он просто нейтрализуется желудочным соком и не будет действовать.

Капсула с содержимым перед тем как раствориться, должна дойти до кишечника, там где нет кислой среды и лекарственный препарат будет впитываться в кровь. Именно поэтому на упаковках с капсулами пишут гастрорезистентные (устойчивые к содержимому желудка) или кишечнорастворимые (растворяются в кишечнике).

"У меня много, кстати, пациентов спрашивало, почему разные капсулы, там гастрорезистентные, а там кишечнорастворимые. Это одинаковые капсулы. И почему-то так случилось, что некоторые препараты в соответствующей дозировке нет или их трудно найти. Например, тот же Венлафаксин (Велаксин) 37,5 мг. А есть капсулы 75 мг. А как мы все знаем, что нужно начинать с дозировки 37,5 мг", - написал медик.

Поэтому в некоторых случаях капсулы делить можно, уверяет доктор.

Для этого осторожно раскройте капсулу и равномерно распределите содержимое по половинкам капсулы и содержимое каждой половинки хорошо закройте свежим хлебом. Это делается для того, чтобы хлеб не растворился в желудке и  самодельная капсула дошла до кишечника и там растворилась.

"Некоторые могут сказать, что будет неравномерно разделены капсулы и разное немного дозировки, но как мы знаем что дозировка 37,5 мг это временно, и используется для перехода на более высокую", - отметил Евгений.

Также можно купить в аптеке капсулы с БАДАми или специальные "пустышки" и распределить по ним 37,5 мг.

 

Читайте также, почему нельзя делить таблетки и растирать их в порошок.

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