Чи можна давати сіль дітям під час першого прикорму: відповідь педіатра

Яка сіль насправді корисна

Сіль - це цілий набір органічних сполук, але перш за все, це натрій хлорид. Сіль нашому організму життєво необхідна, тому, що забезпечує наш внутрішній баланс, так званий, гомеостаз. Тому не можна її повністю виключати зі свого раціону.

Найбільш звична для нас - це звичайна кам'яна біла поварена сіль. Та сама, яку видобувають у соляних шахтах. З нею ніяких проблем немає, єдине - через то, що її видобувають шахтним методом, вона містить домішки, через які її потрібно очищувати.

Наприклад, звичайна сіль, яку добувають в Україні, у стандартній картонній коробці, вона трішки сіруватого кольору - як раз за рахунок цих домішок.

А біла, сіль "Екстра" - високо перероблена, очищена і дуже солона сіль. І по суті - сіль як сіль.

Морську сіль випаровують з морської води. Вона дійсно може містити деякі мінерали, але кількість їх настільки маленька, і враховуючи, що ми не їмо сіль ложками, користі для організму майже нема. І вона дорожча не за рахунок того, що вона дуже корисна, а через те, що трохи дорожче процес видобування.

Ну і трендова рожева гімалайська сіль, якій приписують чудодійні властивості. Так, в тій солі є особливі мінерали, наприклад, марганець, що надає їй особливого рожевого кольору. Але в таких дозах, в яких ми вживаємо сіль, його там недостатньо, щоб якось позитивно вплинути на наш організм.

Чи варто давати сіль дітям

У коментарях лікар пояснила, що під час прикорму ВООЗ не рекомендує додавати до страв дітей сіль. Усі страви для дітей до 1 року солити не потрібно. Після 1 року - можна не уникати продуктів, в яких є низький вміст солі. Наприклад, сир.

Загальні норми:

Від 4 до 8 років - менше ніж 1,9 г натрію/4,75 г солі на день

Від 9 до 13 років - 2,2 г натрію/ 5,5 г солі на день

Від 14 до 18 років - 2,3 г натрію/5,75 г солі на день

Варто також пам'ятати, що дитина не може відмовлятися у віці 1-2 роки від несолоних продуктів, бо вона не знає смак солі, не розуміється, що таке солона або прісна їжа. Батьки знайомлять дитину з цим продуктом і думка, що несолоне - несмачне, хибна.

Переважно діти відмовляються від певного продукту, бо з ним незнайомі. Часом потрібно до 15-20 підходів по ложечці, щоб дитина пізнала цей продукт на смак.

У дитини до року формуються нирки, тому вони не здатні фільтрувати велику кількість солі. Тому варто бути обережніше з соленими продуктами у ранньому дитячому віці.