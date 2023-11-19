Здорові сніданки для дітей: рецепти та корисні поради від лікаря

Діти - наш найбільший скарб, і їх здоров'я - надзвичайно важлива річ. Однією з фундаментальних складових здорового способу життя для дітей є правильне харчування, а зокрема, сніданок.

Про те, які сніданки будуть корисні для дітей розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Чому сніданок важливий для дітей

Сніданок - це перший прийом їжі після нічного періоду, коли організму потрібна енергія для початку активного дня. Діти, які снідають регулярно, мають більше можливостей отримати необхідні поживні речовини та енергію для фізичного та інтелектуального розвитку. Вони краще справляються зі шкільними завданнями, мають стабільний настрій та високі когнітивні функції.

Що важливо споживати дітям під час сніданку

Сніданок для дітей повинен бути збалансованим та поживним. Ось деякі основні компоненти, які варто включати:

1. Білки: вони необхідні для росту і розвитку м'язів та тканин. Молоко, йогурт, яйця та м'ясо - це відмінні джерела білка для сніданку.

2. Вуглеводи: постачають організму глюкозу, яка є джерелом енергії для активності та концентрації. Хліб, крупи, фрукти та овочі - це добрі джерела вуглеводів.

3. Вітаміни та мінерали: фрукти, овочі та ягоди містять вітаміни та мінерали, які необхідні для нормального функціонування організму та імунітету.

4. Здорові жири: деякі жири, такі як омега-3 жирні кислоти, є важливими для розвитку мозку. Оливкова олія, горіхи та авокадо - це джерела здорових жирів.

Рецепти здорового та поживного сніданку для дітей

Яйця з овочами та хлібом:

Інгредієнти: яйця, помідори, шпинат, цілозерновий хліб.

Інструкція: обсмажте яйця разом з нарізаними помідорами та шпинатом, подавайте з цілозерновий хлібом. Цей сніданок багатий білками, вітамінами та мінералами.

Вівсянка з медом та ягодами:

Інгредієнти: вівсянка, молоко, мед, полуниця та смородина (можна змінити іншими ягодами).

Інструкція: приготуйте вівсянку з молоком, додайте мед та свіжі ягоди. Ця страва багата на вуглеводи та антиоксиданти.

Йогурт з гранолою та фруктами:

Інгредієнти: йогурт без підсолоджувачів, шматочки фруктів (яблука, банани, ягоди) та гранола.

Інструкція: змішайте йогурт та фрукти, посипте гранолою. Цей сніданок надає організму вітаміни, мінерали та вуглеводи.

Завдяки цим рецептам та правильному підбору інгредієнтів, ви можете забезпечити своїх дітей здоровим та смачним сніданком, який допоможе їм почати день з енергією.

Не забувайте про регулярність та різноманітність, а також слухайте рекомендації свого лікаря для досягнення оптимального харчового раціону для вашої сім'ї.

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