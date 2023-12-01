Можно ли давать соль детям во время первого прикорма: ответ педиатра

Какая соль действительно полезна

Соль - это целый набор органических соединений, но прежде всего, это натрий хлорид. Соль нашему организму жизненно необходима, потому что обеспечивает наш внутренний баланс, так называемый, гомеостаз. Потому нельзя ее полностью исключать из своего рациона.

Наиболее привычная для нас - это обычная каменная белая поваренная соль. Та самая, которую добывают в соляных шахтах. С ней никаких проблем нет, единственное - из-за того, что ее добывают шахтным методом, она содержит примеси, из-за которых ее нужно очищать.

Например, обычная соль, которую добывают в Украине, в стандартной картонной коробке, она немного сероватого цвета - как раз за счет этих примесей.

А белая, соль "Экстра" - высоко переработанная, очищенная и очень соленая соль. И по сути - соль как соль.

Морскую соль добывают из морской воды. Она действительно может содержать некоторые минералы, но количество их настолько маленькое, и учитывая, что мы не едим соль ложками, пользы для организма почти нет. И она дороже не за счет того, что она очень полезна, а потому, что немного дороже процесс добычи.

Ну и трендовая розовая гималайская соль, которой приписывают чудодейственные характеристики. Да, в этой соли есть особые минералы, например, марганец, придающий ей особый розовый цвет. Но в таких дозах, в которых мы употребляем соль, его там недостаточно, чтобы положительно повлиять на наш организм.

Стоит ли давать соль детям

В комментариях врач пояснила, что во время прикорма ВОЗ не рекомендует добавлять в блюда детей соль. Все блюда для детей до 1 года солить не нужно. После 1 года - можно не избегать продуктов, в которых есть низкое содержание соли. К примеру, сыр.

Общие нормы:

От 4 до 8 лет - менее 1,9 г натрия/4,75 г соли в день

От 9 до 13 лет - 2,2 г натрия/ 5,5 г соли в день

От 14 до 18 лет - 2,3 г натрия/5,75 г соли в день

Следует также помнить, что ребенок не может отказываться в возрасте 1-2 года от несоленых продуктов, потому что он не знает вкус соли, не понимает, что такое соленая или пресная пища. Родители знакомят ребенка с этим продуктом и мысль, что несоленое - невкусное, ложное.

В основном дети отказываются от определенного продукта, потому что с ним незнакомы. Иногда нужно до 15-20 подходов по ложечке, чтобы ребенок узнал этот продукт на вкус.

У ребенка до года формируются почки, поэтому они не способны отфильтровывать большое количество соли. Поэтому следует быть осторожнее с солеными продуктами в раннем детском возрасте.