Чи можна давати домашнім тваринам молоко: ветеринар розповіла про поширену помилку

Багато хто думає, що для домашніх тварин молоко - це "додаткове джерело кальцію". На жаль, це поширена помилка.

Чому не можна давати молочні продукти

Ветеринар каже, що котам і собакам категоричні не можна давати коров'яче, козяче та будь-яке інше молоко. Хоча кошенята та цуценята харчуються молоком матері, але згодом у міру дорослішання у тварин зменшується кількість ферменту лактази, необхідного для розщеплення лактози, що міститься в молочних продуктах.

Також не можна давати кефір, сметану та сир. Зокрема, сир може викликати як діарею, так і запори у тварин. Крім того, через надлишок кальцію в раціоні цуценят великих порід може розвинутися крихкість кісток

Сир містить високий відсоток жиру (близько 50%) та солі, що провокує алергічні реакції, розлад ШКТ, панкреатит, а також негативно впливає на харчові звички тварини, внаслідок чого він стає вибагливим.

Окрім того, плавлений сир - це висококалорійний сирний продукт, в ньому немає жодної користі ні для тварини, ні для людини. Тому такий продукт заборонено давати тваринам.

Згущене молоко - містить велику кількість цукру, його також не можна давати. Йогурти з наповнювачами - містять цукор, барвники та шкідливі ароматизатори.

Важливо знати, що непереносимість лактози може спричинити алергію, проблеми з шлунково-кишковим трактом і навіть призвести до смерті.

Молоко в раціоні вихованця має бути максимум до 3-4 місяців. Мова йде про материнське молоко чи спеціальна молочна суміш для кошенят, чи цуценят.