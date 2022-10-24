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Чи можна давати домашнім тваринам молоко: ветеринар розповіла про поширену помилку

Чому не можна давати домашнім тваринам молоко (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Молоко - це джерело кальцію, магнію і калію. Багато людей дають своїм домашнім улюбленцям сир та молоко. Однак, так робити не можна.

Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.

Багато хто думає, що для домашніх тварин молоко - це "додаткове джерело кальцію". На жаль, це поширена помилка.

Чому не можна давати молочні продукти

Ветеринар каже, що котам і собакам категоричні не можна давати коров'яче, козяче та будь-яке інше молоко. Хоча кошенята та цуценята харчуються молоком матері, але згодом у міру дорослішання у тварин зменшується кількість ферменту лактази, необхідного для розщеплення лактози, що міститься в молочних продуктах.

Також не можна давати кефір, сметану та сир. Зокрема, сир може викликати як діарею, так і запори у тварин. Крім того, через надлишок кальцію в раціоні цуценят великих порід може розвинутися крихкість кісток

Сир містить високий відсоток жиру (близько 50%) та солі, що провокує алергічні реакції, розлад ШКТ, панкреатит, а також негативно впливає на харчові звички тварини, внаслідок чого він стає вибагливим.

Окрім того, плавлений сир - це висококалорійний сирний продукт, в ньому немає жодної користі ні для тварини, ні для людини. Тому такий продукт заборонено давати тваринам.

Згущене молоко - містить велику кількість цукру, його також не можна давати. Йогурти з наповнювачами - містять цукор, барвники та шкідливі ароматизатори.

Важливо знати, що непереносимість лактози може спричинити алергію, проблеми з шлунково-кишковим трактом і навіть призвести до смерті.

Молоко в раціоні вихованця має бути максимум до 3-4 місяців. Мова йде про материнське молоко чи спеціальна молочна суміш для кошенят, чи цуценят.

Раніше ми називали овочі, які категорично заборонено давати домашнім тваринам.

Також ми писали про хвороби, якими можна заразитися від тварин.

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