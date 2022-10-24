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Можно ли давать домашним животным молоко: ветеринар рассказала о распространенной ошибке

Почему нельзя давать домашним животным молоко (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Молоко - это источник кальция, магния и калия. Многие люди дают своим домашним любимцам сыр и молоко. Однако так делать нельзя.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

Многие думают, что для домашних животных молоко - это "дополнительный источник кальция". К сожалению, это распространенное заблуждение.

Почему нельзя давать молочные продукты

Ветеринар говорит, что котам и собакам категорически нельзя давать коровье, козье и любое другое молоко. Хотя котята и щенки питаются молоком матери, но со временем по мере взросления у животных уменьшается количество фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы, что содержится в молочных продуктах.

Также нельзя давать кефир, сметану и творог. В частности, творог может вызвать как диарею, так и запоры у животных. Кроме того, из-за избытка кальция в рационе щенков крупных пород может развиться хрупкость костей

Сыр содержит высокий процент жира (около 50%) и соли, провоцирующей аллергические реакции, расстройство ЖКТ, панкреатит, а также негативно влияет на пищевые привычки животного, в результате чего он становится требовательным.

Кроме того, плавленый сыр - это высококалорийный творожный продукт, в нем нет никакой пользы ни для животного, ни для человека. Потому такой продукт запрещено давать животным.

Сгущенка - содержит большое количество сахара, его также нельзя давать. Йогурты с наполнителями - содержат сахар, красители и вредные ароматизаторы.

Важно знать, что непереносимость лактозы может повлечь за собой аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже привести к смерти.

Молоко в рационе питомца должно быть максимум до 3-4 месяцев. Речь идет о материнском молоке или специальной молочной смеси для котят или щенков.

Раньше мы называли овощи, которые категорически запрещено давать домашним животным.

Также мы писали о болезнях, которыми можно заразиться от животных.

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