Можно ли давать домашним животным молоко: ветеринар рассказала о распространенной ошибке

Многие думают, что для домашних животных молоко - это "дополнительный источник кальция". К сожалению, это распространенное заблуждение.

Почему нельзя давать молочные продукты

Ветеринар говорит, что котам и собакам категорически нельзя давать коровье, козье и любое другое молоко. Хотя котята и щенки питаются молоком матери, но со временем по мере взросления у животных уменьшается количество фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы, что содержится в молочных продуктах.

Также нельзя давать кефир, сметану и творог. В частности, творог может вызвать как диарею, так и запоры у животных. Кроме того, из-за избытка кальция в рационе щенков крупных пород может развиться хрупкость костей

Сыр содержит высокий процент жира (около 50%) и соли, провоцирующей аллергические реакции, расстройство ЖКТ, панкреатит, а также негативно влияет на пищевые привычки животного, в результате чего он становится требовательным.

Кроме того, плавленый сыр - это высококалорийный творожный продукт, в нем нет никакой пользы ни для животного, ни для человека. Потому такой продукт запрещено давать животным.

Сгущенка - содержит большое количество сахара, его также нельзя давать. Йогурты с наполнителями - содержат сахар, красители и вредные ароматизаторы.

Важно знать, что непереносимость лактозы может повлечь за собой аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже привести к смерти.

Молоко в рационе питомца должно быть максимум до 3-4 месяцев. Речь идет о материнском молоке или специальной молочной смеси для котят или щенков.