Чи можна давати дітям їсти гриби та з яких варто починати

Гриби у дитячому раціоні викликають у багатьох батьків занепокоєння, адже це не найбезпечніший продукт. Та й чимало дітлахів від них категорично відмовляються.
Чи можна годувати дітей грибами та які можна включити у раціон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на нутріціолога Ірину Наконечну в Instagram.
Спеціаліст каже, що гриби, але тільки деякі види можна давати дітям. Починати можна від 6 місяців - з початку прикорму.
Для розширення вподобань дитини та з метою забезпечення збалансованого раціону. Адже, коли ви, наприклад, пропонуєте дитині хурму чи брюссельську капусту, то не питаєте ж "навіщо?"
Лише ті, які вважаються безпечними, тобто промислові. А це: печериці, гливи, промислові лисички, шиїтаке, ерінги.
Гриби містять хітин (в основному ніжки), який не перетравлюється шлунковим соком людини, тому гриби не варто вживати людям з хронічними хворобами ШКТ та нирок. Також не варто вживати й здоровим людям в період розладів органів травлення.
"Підсумовуючи, скажу, що для максимальної користі організму гриби треба правильно готувати, бо надмірно довге приготування вивільняє з них майже всі корисні мікроелементи та вітаміни. Тому гриби потрібно смажити чи тушкувати (варити) всього 5-15 хв", - радить фахівець.
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