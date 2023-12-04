Чи можна давати дітям їсти гриби та з яких варто починати

Чи можна давати дітям гриби

Спеціаліст каже, що гриби, але тільки деякі види можна давати дітям. Починати можна від 6 місяців - з початку прикорму.

Навіщо дітям їсти гриби

Для розширення вподобань дитини та з метою забезпечення збалансованого раціону. Адже, коли ви, наприклад, пропонуєте дитині хурму чи брюссельську капусту, то не питаєте ж "навіщо?"

Які гриби можна пропонувати дітям

Лише ті, які вважаються безпечними, тобто промислові. А це: печериці, гливи, промислові лисички, шиїтаке, ерінги.

Чому гриби - корисний продукт

Містять багато вітамінів групи A, В, Е, D, РР, які покращують стан наших нігтів, шкіри та волосся, а вітаміни групи B, яких в грибах навіть більше, ніж в злаках, ще і покращують процеси кровотворення;

Досить чимало в грибах і цінних мікроелементів, таких як кальцій, калій, фосфор, мідь, марганець, цинк і сірка. Завдяки своєму особливому складу гриби можуть виводити "шкідливий холестерин" з крові й зміцнювати серцево-судинну систему. Їх вживання позитивно позначається на роботі міокарда і допомагає деяким захворювання серця. Цинк і мідь, які містяться в грибах, сприяють кровотворенню і беруть участь у виробленні гормонів гіпофізом;

Крім того, у грибах є корисні бета-глюкани, вплив яких позитивно позначається на роботі імунної системи та допомагає запобігти раку, а також мелатонін - один з найсильніших природних антиоксидантів.

В середньому містять 18 сполук амінокислот, які забезпечують нормальне функціонування організму, впливають на імунну систему, серцево-судинну, та допомагають спалювати жири.

Яка шкода грибів

Гриби містять хітин (в основному ніжки), який не перетравлюється шлунковим соком людини, тому гриби не варто вживати людям з хронічними хворобами ШКТ та нирок. Також не варто вживати й здоровим людям в період розладів органів травлення.

"Підсумовуючи, скажу, що для максимальної користі організму гриби треба правильно готувати, бо надмірно довге приготування вивільняє з них майже всі корисні мікроелементи та вітаміни. Тому гриби потрібно смажити чи тушкувати (варити) всього 5-15 хв", - радить фахівець.