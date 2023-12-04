Можно ли давать детям есть грибы и с каких следует начинать

Можно ли давать детям грибы

Специалист говорит, что грибы, но только некоторые виды можно давать детям. Начинать можно от 6 месяцев - с начала прикорма.

Зачем детям есть грибы

Для расширения предпочтений ребенка и в целях обеспечения сбалансированного рациона. Ведь когда вы, например, предлагаете ребенку хурму или брюссельскую капусту, то не спрашиваете же "зачем?"

Какие грибы можно предлагать детям

Только те, которые считаются безопасными, то есть промышленными. А это: шампиньоны, вешенки, промышленные лисички, шиитаке, эринги.

Почему грибы - полезный продукт

Содержат много витаминов группы A, В, Е, D, РР, улучшающих состояние наших ногтей, кожи и волос, а витамины группы B, которых в грибах даже больше, чем в злаках, еще и улучшают процессы кроветворения;

Достаточно много в грибах и ценных микроэлементах, таких как кальций, калий, фосфор, медь, марганец, цинк и сера. Благодаря своему особому составу грибы могут выводить "вредный холестерин" из крови и укреплять сердечно-сосудистую систему. Их употребление положительно сказывается на работе миокарда и помогает некоторым заболеваниям сердца. Цинк и медь, содержащиеся в грибах, способствуют кроветворению и участвуют в выработке гормонов гипофизом;

Кроме того, в грибах есть полезные бета-глюканы, влияние которых положительно сказывается на работе иммунной системы и помогает предотвратить рак, а также мелатонин – один из сильнейших природных антиоксидантов.

В среднем содержат 18 соединений аминокислот, которые обеспечивают нормальное функционирование организма, влияют на иммунную систему, сердечно-сосудистую и помогают сжигать жиры.

Какой вред грибов

Грибы содержат хитин (в основном ножки), который не переваривается желудочным соком человека, поэтому грибы не следует употреблять людям с хроническими болезнями ЖКТ и почек. Также не следует употреблять и здоровым людям в период расстройств органов пищеварения.

"Подводя итог, скажу, что для максимальной пользы организма грибы нужно правильно готовить, потому что чрезмерно долгое приготовление высвобождает из них почти все полезные микроэлементы и витамины. Поэтому грибы нужно жарить или тушить (варить) всего 5-15 мин", - советует специалист.