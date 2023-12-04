Можно ли давать детям есть грибы и с каких следует начинать

Грибы в детском рационе вызывают у многих родителей беспокойство, ведь это не самый безопасный продукт. Да и многие дети от них категорически отказываются.
Можно ли кормить детей грибами и которые можно включить в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на нутрициолога Ирину Наконечную в Instagram.
Специалист говорит, что грибы, но только некоторые виды можно давать детям. Начинать можно от 6 месяцев - с начала прикорма.
Для расширения предпочтений ребенка и в целях обеспечения сбалансированного рациона. Ведь когда вы, например, предлагаете ребенку хурму или брюссельскую капусту, то не спрашиваете же "зачем?"
Только те, которые считаются безопасными, то есть промышленными. А это: шампиньоны, вешенки, промышленные лисички, шиитаке, эринги.
Грибы содержат хитин (в основном ножки), который не переваривается желудочным соком человека, поэтому грибы не следует употреблять людям с хроническими болезнями ЖКТ и почек. Также не следует употреблять и здоровым людям в период расстройств органов пищеварения.
"Подводя итог, скажу, что для максимальной пользы организма грибы нужно правильно готовить, потому что чрезмерно долгое приготовление высвобождает из них почти все полезные микроэлементы и витамины. Поэтому грибы нужно жарить или тушить (варить) всего 5-15 мин", - советует специалист.
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