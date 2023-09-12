Чи можна часто митися: лікарі назвали основні ризики

Немає нічого бадьорішого зранку, ніж довгий гарячий душ. Однак, якщо часто митися, то це може зашкодити шкірі. Варто знати про усі ризики.

Як часто можна митися, повідомили у медичній спільноті "Svij.doc" в Instagram .

Чи шкідливо часто митися

Дерматовенеролог Вікторія Миронюк розповіла, що ще на початку 20 століття люди приймали гігієнічну ванну менше одного разу на місяць, а шматочок духмяного мила був предметом розкоші. Однак, тепер для людей ванна та душ двічі на день є звичною справа. Але це не є здоровою звичкою.

Надмірне очищення, використання абразивних скрабів та пахучих гелів для душу може змінювати мікробіоту шкіри, а саме змити гідроліпідну мантію. Тим самим порушується основна функція шкіри - бар'єрна.

Пацієнти з такими проблемами часто страждають від симптомів свербіжу, почервоніння та лущення шкіри.

Також гіпергігієна може викликати гострі дерматити на шкірі.

Як часто можна митися

Сімейний лікар Віолетта Лійка розповіла, що тіло рекомендується мити щодня лише тим людям, які об'єктивно мають забруднення. До того ж таке щоденне миття не має бути агресивним. Не можна терти шкіру щіткою чи губкою до травм та почервонінь.

Варто надати перевагу безмильним щадним миючим засобам. Якщо ж даних обставин забруднення немає - можна мити лише статеві органи та пахви.

Правила догляду за обличчям

Догляд за обличчям рахується окремо. Мийте руки одразу після приходу додому, перед їдою, до та після відвідування туалету. До того ж потрібно закривати кришку унітаза при зливанні, адже кишкова паличка під час тиску води з бочка поширюється по всій ванній.

Голову потрібно мити в міру забруднення. У людей з жирною шкірою голови особлива проблема. Мити голову щодня можна, головне - користуватися якісними засобами та щадним режимом сушіння волосся феном.

Чистіть зуби двічі на день 3-4 хв та не забувайте про чищення язика та щік. До того ж обов'язково потрібно використовувати зубну нитку. Також двічі на рік робіть професійну гігієну у стоматолога.

Щодня змінюйте натільну білизну, постільну - раз на тиждень. Підберіть для себе комфортний дезодорант, який нормально переносить ваша шкіра. Нігті на руках обрізайте щонайменше раз на два тижні, а на ногах - раз на місяць.