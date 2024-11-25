Чи можете ви нахилитися до пальців ніг? Ось що означає, якщо ні

Коли ви останній раз торкалися пальців ніг? Можливість нахилитися вниз і торкнутися пальців ніг без дискомфорту є ознакою хорошої гнучкості, що важливо для мобільності та довголіття. Але що означає, якщо ви не можете цього зробити?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Penn State University Kinesiology.
За даними кінезіології Пенсильванського державного університету, більшість людей, як правило, зосереджуються на інших важливих елементах здорового способу життя (таких як дієта та фізичні вправи) і дозволяють гнучкості та мобільності відійти на другий план.
Ці два фактори здорового способу життя насправді відіграють набагато більшу роль, ніж прийнято вважати.
Бути гнучким і мати повну рухливість суглобів може мати кілька корисних наслідків для якості життя, зокрема: зменшення щоденного болю та покращення стану судин.
За словами експертів, хороша гнучкість є ключовою для запобігання травмам, як під час тренувань, так і в повсякденному житті.
"Якщо у вас немає хорошої рухливості або гнучкості, ви почнете надмірно компенсувати інші групи м’язів, наприклад плечі або поперек", - розповіла фізіолог Кеті Лотон.
І саме тут це може спричинити деякі з цих проблем із суглобами або травми підколінного сухожилля.
Хоча вік є фактором, наш малорухливий спосіб життя не тільки сприяє напруженню м’язів, але навіть може спричинити їх скорочення з часом.
Ось чому послідовне тренування на розтяжку та гнучкість має вирішальне значення для підтримки м’язів гнучкими та гнучкими.
Найважливіше зосередитися на областях тіла, необхідних для критичної рухливості: ваших нижніх кінцівках: литках, підколінні сухожилля, згиначі стегна в області тазу і квадрицепси в передній частині стегна.
Розтяжка плечей, шиї та попереку також корисна. Прагніть до програми щоденних розтяжок або принаймні три-чотири рази на тиждень.
Якщо вам важко торкнутися пальців ніг, почніть повільно і розтягуйте пальці ніг сидячи, використовуючи килимок для йоги на підлозі. Не поспішайте і зосередьтеся на м’язах, які ви хочете розтягнути.
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