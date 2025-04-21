Может ли женщина стать Папой Римским: что говорит Ватикан

После смерти Папы Римского Франциска у прогрессивного мира возникает вопрос: может ли женщина стать Главой Католической церкви?

Ответ на этот вопрос читайте ниже в материале РБК-Украина (проект Styler).

Могут ли женщины быть священниками в католической церкви?

Согласно официальному учению Католической церкви, рукоположение в священство возможно только для мужчин. Это закреплено в Кодексе канонического права (канон 1024) и подтверждено в апостольском письме Иоанна Павла II Ordinatio Sacerdotalis (1994), где указано, что Церковь не имеет полномочий рукополагать женщин в священники, и это решение является окончательным.

Папа Франциск также подтвердил эту позицию, заявив, что "двери закрыты" для женского священства.

Могут ли женщины занимать другие должности в Ватикане?

Хотя женщины не могут быть священниками, Папа Франциск сделал шаги к расширению их роли в церковном управлении. Например, сестра Рафаэлла Петрини была назначена генеральным секретарем губернаторства Ватикана, что является одной из самых высоких административных должностей в городе-государстве.

Также женщины получили право занимать должности лекторов и аколитов, которые ранее были доступны только мужчинам. Рафаэлла Петрини и Папа Франциск (фото: vaticannews.va)

А как насчет легенды о Папессе Иоанне?

Существует средневековая легенда о женщине, которая якобы стала Папой под именем Иоанна. Однако историки считают эту историю мифом, который не имеет подтверждения в официальных документах Церкви.

Таким образом на сегодня, согласно официальному учению Католической церкви, женщина не может стать Папой Римским, поскольку не может быть рукоположена в священники.

Однако роль женщин в церковной жизни постепенно расширяется, особенно в административных и консультативных структурах Ватикана. Папесса Иоанна (скриншот)