Может ли водитель проехать на желтый сигнал светофора: это важно знать

Часто сотрудники полиции могут ожидать недалеко от светофоров, чтобы "поймать" водителя, который не успеет завершить проезд на зеленый свет и проехал на желтый сигнал светофора. Следует знать, в каком случае это можно делать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Какой штраф могут выписать

Водитель может получить штраф в размере 510 грн за проезд на запрещающий сигнал светофора (4.2 ст. 122 КУоАП).

Однако согласно пункту 8.1 ПДД регулирование дорожного движения осуществляется с помощью, в частности, светофоров. Пунктом 8.7 ПДД предусмотрено, что светофоры предназначены для регулирования движения транспортных средств и пешеходов, имеют световые сигналы зеленого, желтого и красного цветов.

Светофоры имеют следующие значения:

зеленый - разрешает движение, зеленый мигающий позволяет движение, но информирует о включении запрещающего сигнала

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов

красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение

Следовательно, желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов.

В соответствии с пунктом 8.10 ПДД в случае подачи светофором запрещающего движение сигнала, водители должны остановиться перед дорожной разметкой.

Когда можно проехать на желтый сигнал

Согласно пункту 8.11 ПДД водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановить транспортное средство, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности движения.

В то же время водитель должен быть внимательным, чтобы кто-то другой не ехал с другой стороны преждевременно.

Если же после такого выезда водителя останавливает полицейский и пытается наложить штраф, то он должен обосновать свои действия. Если же инспектор продолжает настаивать на вынесении постановления, желательно изложить свои аргументы в виде письменное объяснение.

Однако, если инспектор вынесет в таких обстоятельствах постановление о наложении штрафа, оно противоправно и подлежит отмене в установленном порядке.