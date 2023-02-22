Як розірвати контракт із ЗСУ під час воєнного стану: інструкція

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, є військові, які служать на умовах контракту. У цьому випадку Закон передбачає моменти, коли ви можете достроково розірвати контракт зі Збройними Силами України.
Як це зробити та скільки триває служба за контрактом - читайте нижче в матеріалі Styler.
У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено три типи розірвання контракту достроково:
Оскільки зараз в Україні діє воєнний стан, розглядати варто нюанси, що стосуються умов контрактної військової служби в цей період. Вони описані в частині 5 статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Припинення дії контракту можливе в таких випадках:
На останньому пункті зупинімося детальніше. До переліку хвороб, які є поважними підставами, щоб розірвати контракт достроково входять:
Підтвердити один із перелічених станів потрібно документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я.
Якщо під час воєнного стану, у вас закінчився контракт, то ваше дострокове звільнення зі служби неможливе. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.
У такому разі дія вашого контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.
Тоді робиться запис в особовій справі військового про понаднормове продовження контракту. Там вказують підстави та дату продовження строку контракту.
Раніше ми розповідали, що потрібно робити відразу після отримання повістки.
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