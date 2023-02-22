Как расторгнуть контракт с ВСУ во время военного положения: инструкция

Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, есть военные, которые служат на условиях контракта. В этом случае Закон предусматривает моменты, когда вы можете досрочно разорвать контракт с Вооруженными Силами Украины.
Как это сделать и сколько длится служба по контракту - читайте ниже в материале Styler.
В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено три типа расторжения контракта досрочно:
Поскольку сейчас в Украине действует военное положение, рассматривать следует нюансы, касающиеся условий контрактной военной службы в этот период. Они описаны в части 5 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Прекращение действия контракта возможно в следующих случаях:
На последнем пункте остановимся подробнее. В перечень болезней, которые являются уважительными основаниями, чтобы расторгнуть контракт досрочно входят:
Подтвердить одно из перечисленных состояний следует документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.
Если во время военного положения, у вас закончился контракт, то ваше досрочное увольнение со службы невозможно. Военнослужащий не может быть освобожден со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.
В таком случае действие вашего контракта продолжается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.
Тогда делается запись по личному делу военного о сверхурочном продлении контракта. Там указывают основания и дату продления срока контракта.
Раньше мы рассказывали, что нужно делать сразу после получения повестки.
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