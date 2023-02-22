Как расторгнуть контракт с ВСУ во время военного положения: инструкция

В каких случаях можно расторгнуть контракт раньше срока

В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено три типа расторжения контракта досрочно:

в мирное время

во время действия особого периода

во время мобилизации и военного положения

Поскольку сейчас в Украине действует военное положение, рассматривать следует нюансы, касающиеся условий контрактной военной службы в этот период. Они описаны в части 5 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Прекращение действия контракта возможно в следующих случаях:

достижение предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет)

непригодность к военной службе с исключением из военного учета из вывода ВКЛ

обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде ограничения свободы или лишения воинского звания

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

необходимость осуществления постоянного ухода за больным членом семьи

необходимость осуществления опеки над недееспособным лицом

необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью 1 или 2 группы

военнослужащие-женщины по беременности

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

воспитание больного ребенка

На последнем пункте остановимся подробнее. В перечень болезней, которые являются уважительными основаниями, чтобы расторгнуть контракт досрочно входят:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы

тяжелые врожденные пороки развития

редкие орфанные заболевания

онкологические, онкогематологические заболевания

детский церебральный паралич

тяжелые психические расстройства

сахарный диабет I типа

острые или хронические заболевания почек IV степени

тяжелая травма

потребность в трансплантации органа

потребность паллиативной помощи

Подтвердить одно из перечисленных состояний следует документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.

Какова продолжительность контракта во время военного положения

Если во время военного положения, у вас закончился контракт, то ваше досрочное увольнение со службы невозможно. Военнослужащий не может быть освобожден со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

В таком случае действие вашего контракта продолжается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Тогда делается запись по личному делу военного о сверхурочном продлении контракта. Там указывают основания и дату продления срока контракта.