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Как расторгнуть контракт с ВСУ во время военного положения: инструкция

Может ли военный досрочно расторгнуть контракт с ВСУ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, есть военные, которые служат на условиях контракта. В этом случае Закон предусматривает моменты, когда вы можете досрочно разорвать контракт с Вооруженными Силами Украины.

Как это сделать и сколько длится служба по контракту - читайте ниже в материале Styler.

В каких случаях можно расторгнуть контракт раньше срока

В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено три типа расторжения контракта досрочно:

  • в мирное время
  • во время действия особого периода
  • во время мобилизации и военного положения

Поскольку сейчас в Украине действует военное положение, рассматривать следует нюансы, касающиеся условий контрактной военной службы в этот период. Они описаны в части 5 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Прекращение действия контракта возможно в следующих случаях:

  • достижение предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет)
  • непригодность к военной службе с исключением из военного учета из вывода ВКЛ
  • обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде ограничения свободы или лишения воинского звания
  • воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
  • необходимость осуществления постоянного ухода за больным членом семьи
  • необходимость осуществления опеки над недееспособным лицом
  • необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью 1 или 2 группы
  • военнослужащие-женщины по беременности
  • военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
  • один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
  • военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
  • воспитание больного ребенка

На последнем пункте остановимся подробнее. В перечень болезней, которые являются уважительными основаниями, чтобы расторгнуть контракт досрочно входят:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы
  • тяжелые врожденные пороки развития
  • редкие орфанные заболевания
  • онкологические, онкогематологические заболевания
  • детский церебральный паралич
  • тяжелые психические расстройства
  • сахарный диабет I типа
  • острые или хронические заболевания почек IV степени
  • тяжелая травма
  • потребность в трансплантации органа
  • потребность паллиативной помощи

Подтвердить одно из перечисленных состояний следует документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.

Какова продолжительность контракта во время военного положения

Если во время военного положения, у вас закончился контракт, то ваше досрочное увольнение со службы невозможно. Военнослужащий не может быть освобожден со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

В таком случае действие вашего контракта продолжается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Тогда делается запись по личному делу военного о сверхурочном продлении контракта. Там указывают основания и дату продления срока контракта.

Раньше мы рассказывали, что нужно делать сразу после получения повестки.

Читайте также, на какой период действует отсрочка службы для педагогов.

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