Повістка вчителям і викладачам: як та на який період діє відстрочка від служби

Педагогічні працівники України мають право на відстрочку під час загальної військової мобілізації громадян. Однак у законі є кілька нюансів, про які потрібно знати викладачам та вчителям.

На яких умовах освітянам надається відстрочка від служби в армії, а також на який термін, розповіла юристка Марія Звягінцева для сайту " Освіторія ".

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час особливого періоду не підлягають заклику науковці та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

Також не закликають педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки.

Це правило стосується періоду з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану та охоплює час мобілізації, воєнний час та частково відновлювальний період після закінчення воєнних дій.

Під цей закон потрапляють практично всі викладачі та вчителі, які працюють у навчальній установі на постійній основі, на повну ставку або не менше ніж 0,75 ставки.

"Тобто вчитель, який працює на пів ставки, відстрочення саме через педагогічну діяльність не отримає, якщо, звісно, немає інших обставин, які надають на неї право", - уточнила юристка.

Чи можуть отримати відстрочку інші працівники педагогічних закладів

За словами Звягінцевої, норма чітко визначає тих, хто підпадає під дію закону – наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники різних освітніх закладів. Відповідно, для технічного персоналу навчальних закладів така відстрочка не передбачена.

Чи може вчитель піти добровольцем

Винятків у законі за професією не передбачено, і якщо вчитель пройшов військово-лікарську комісію та має медичний висновок про те, що може виконувати обов'язки військової служби, він може стати на захист України.

Чи зберігається за вчителем місце роботи

Відповідно до статті 119 КЗпП за педагогом зберігається місце роботи та посада. Але з липня 2022 року перестав зберігатися середній заробіток - для роботодавців цей обов'язок було скасовано.

Чи може школа подати броню на педпрацівника

Ні не може. Відповідно до постанови КМУ від 27 січня 2023 року (№76) бронювання може застосовуватися до представників органів державної влади та органів місцевих рад, а також до:

працівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення).

працівникам підприємств, установ, організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань

працівникам підприємств, установ, організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Забронювати можна лише 50% військовозобов'язаних і лише терміном трохи більш як 6 місяців.

Крім того, юрист зазначає, що відстрочка для педагогічних працівників діє безстроково та підтвердити її наявність можна документами від роботодавця.