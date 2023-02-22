Як розірвати контракт із ЗСУ під час воєнного стану: інструкція
Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, є військові, які служать на умовах контракту. У цьому випадку Закон передбачає моменти, коли ви можете достроково розірвати контракт зі Збройними Силами України.
Як це зробити та скільки триває служба за контрактом - читайте нижче в матеріалі Styler.
В яких випадках можна розірвати контракт раніше терміну
У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено три типи розірвання контракту достроково:
- у мирний час
- під час дії особливого періоду
- під час мобілізації та дії воєнного стану
Оскільки зараз в Україні діє воєнний стан, розглядати варто нюанси, що стосуються умов контрактної військової служби в цей період. Вони описані в частині 5 статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Припинення дії контракту можливе в таких випадках:
- досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років)
- непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі висновку ВКЛ
- обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді обмеження волі або позбавлення військового звання
- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років
- необхідність здійснення постійного догляду за хворим членом родини
- необхідність здійснення опіки над недієздатною особою
- необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю 1 або 2 групи
- військовослужбовці-жінки у зв'язку з вагітністю
- військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
- один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років
- військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років
- виховання хворої дитини
На останньому пункті зупинімося детальніше. До переліку хвороб, які є поважними підставами, щоб розірвати контракт достроково входять:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи
- тяжкі вроджені вади розвитку
- рідкісні орфанні захворювання
- онкологічні, онкогематологічні захворювання
- дитячий церебральний параліч
- тяжкі психічні розлади
- цукровий діабет I типу
- гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня
- тяжка травма
- потреба трансплантації органа
- потреба паліативної допомоги
Підтвердити один із перелічених станів потрібно документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я.
Яка тривалість контракту під час воєнного стану
Якщо під час воєнного стану, у вас закінчився контракт, то ваше дострокове звільнення зі служби неможливе. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.
У такому разі дія вашого контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.
Тоді робиться запис в особовій справі військового про понаднормове продовження контракту. Там вказують підстави та дату продовження строку контракту.
Раніше ми розповідали, що потрібно робити відразу після отримання повістки.
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