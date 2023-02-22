Як розірвати контракт із ЗСУ під час воєнного стану: інструкція

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, є військові, які служать на умовах контракту. У цьому випадку Закон передбачає моменти, коли ви можете достроково розірвати контракт зі Збройними Силами України.

Як це зробити та скільки триває служба за контрактом - читайте нижче в матеріалі Styler.

В яких випадках можна розірвати контракт раніше терміну

У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено три типи розірвання контракту достроково:

у мирний час

під час дії особливого періоду

під час мобілізації та дії воєнного стану

Оскільки зараз в Україні діє воєнний стан, розглядати варто нюанси, що стосуються умов контрактної військової служби в цей період. Вони описані в частині 5 статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Припинення дії контракту можливе в таких випадках:

досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років)

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі висновку ВКЛ

обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у виді обмеження волі або позбавлення військового звання

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років

необхідність здійснення постійного догляду за хворим членом родини

необхідність здійснення опіки над недієздатною особою

необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю 1 або 2 групи

військовослужбовці-жінки у зв'язку з вагітністю

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

виховання хворої дитини

На останньому пункті зупинімося детальніше. До переліку хвороб, які є поважними підставами, щоб розірвати контракт достроково входять:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи

тяжкі вроджені вади розвитку

рідкісні орфанні захворювання

онкологічні, онкогематологічні захворювання

дитячий церебральний параліч

тяжкі психічні розлади

цукровий діабет I типу

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня

тяжка травма

потреба трансплантації органа

потреба паліативної допомоги

Підтвердити один із перелічених станів потрібно документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я.

Яка тривалість контракту під час воєнного стану

Якщо під час воєнного стану, у вас закінчився контракт, то ваше дострокове звільнення зі служби неможливе. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.

У такому разі дія вашого контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.

Тоді робиться запис в особовій справі військового про понаднормове продовження контракту. Там вказують підстави та дату продовження строку контракту.