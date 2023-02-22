Как расторгнуть контракт с ВСУ во время военного положения: инструкция
Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, есть военные, которые служат на условиях контракта. В этом случае Закон предусматривает моменты, когда вы можете досрочно разорвать контракт с Вооруженными Силами Украины.
Как это сделать и сколько длится служба по контракту - читайте ниже в материале Styler.
В каких случаях можно расторгнуть контракт раньше срока
В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено три типа расторжения контракта досрочно:
- в мирное время
- во время действия особого периода
- во время мобилизации и военного положения
Поскольку сейчас в Украине действует военное положение, рассматривать следует нюансы, касающиеся условий контрактной военной службы в этот период. Они описаны в части 5 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Прекращение действия контракта возможно в следующих случаях:
- достижение предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет)
- непригодность к военной службе с исключением из военного учета из вывода ВКЛ
- обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде ограничения свободы или лишения воинского звания
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- необходимость осуществления постоянного ухода за больным членом семьи
- необходимость осуществления опеки над недееспособным лицом
- необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью 1 или 2 группы
- военнослужащие-женщины по беременности
- военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
- один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
- военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
- воспитание больного ребенка
На последнем пункте остановимся подробнее. В перечень болезней, которые являются уважительными основаниями, чтобы расторгнуть контракт досрочно входят:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы
- тяжелые врожденные пороки развития
- редкие орфанные заболевания
- онкологические, онкогематологические заболевания
- детский церебральный паралич
- тяжелые психические расстройства
- сахарный диабет I типа
- острые или хронические заболевания почек IV степени
- тяжелая травма
- потребность в трансплантации органа
- потребность паллиативной помощи
Подтвердить одно из перечисленных состояний следует документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.
Какова продолжительность контракта во время военного положения
Если во время военного положения, у вас закончился контракт, то ваше досрочное увольнение со службы невозможно. Военнослужащий не может быть освобожден со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.
В таком случае действие вашего контракта продолжается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.
Тогда делается запись по личному делу военного о сверхурочном продлении контракта. Там указывают основания и дату продления срока контракта.
Раньше мы рассказывали, что нужно делать сразу после получения повестки.
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