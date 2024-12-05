Чи може відстань зміцнити стосунки? Експерт пояснив, це - поширений міф або реальність

Багато українських сімей зараз переживають важкий період, бо змушені жити у розлуці зі своїми коханими через війну. Не секрет, що для деяких таке випробування стало фатальним і стосунки зруйнувалися. Але відстань може і зміцнювати стосунки між людьми.

Чи може відстань зміцнити стосунки або це поширений міф, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Чи дійсно відстань здатна зміцнити стосунки, чи це лише міф? Багато людей переконані, що розлука може допомогти краще усвідомити свої почуття і зміцнити емоційний зв’язок. Але наскільки це твердження відповідає реальності?

"З одного боку, відстань дійсно може мати позитивний вплив. Коли партнери змушені проводити час окремо, вони отримують можливість оцінити одне одного та відчути, наскільки важливим є зв'язок. Розлука дає час на усвідомлення своїх почуттів і може підсилити бажання бути разом", - пояснює експерт.

Він додав, що, крім того, спілкування через листи, повідомлення або дзвінки може допомогти відкрити більш глибокі теми для обговорення, сприяючи зміцненню емоційного зв’язку.

Але є й інша сторона - стосунки на відстані підходять не кожній парі.

"Однак, це працює не для всіх. Для деяких пар відстань стає випробуванням, яке не кожен готовий подолати. Відсутність щоденного контакту, фізичної близькості та можливості підтримувати один одного може призводити до відчуження", - пояснює Віталій Курсік.

Він зауважив, що деякі люди також можуть відчувати ревнощі або тривогу щодо вірності партнера. У таких випадках відстань, навпаки, послаблює стосунки та може спричинити конфлікти або навіть розрив.

"Ключ до успішних стосунків на відстані - це довіра, відкритість у спілкуванні та бажання обох партнерів підтримувати зв’язок. Відстань здатна зміцнити стосунки, коли у пари є стабільна емоційна основа, спільні плани на майбутнє та здатність бути чесними щодо своїх почуттів", - каже експерт.

Отже, відстань може як зміцнити, так і послабити стосунки, залежно від конкретної пари.

Це не міф, але й не універсальне правило. Кожна пара повинна вирішити для себе, як їм краще будувати зв'язок, зважаючи на власні особливості та потреби.