Может ли расстояние укрепить отношения? Эксперт объяснил, это - распространенный миф или реальность

Многие украинские семьи сейчас переживают тяжелый период, потому что вынуждены жить в разлуке со своими любимыми из-за войны. Не секрет, что для некоторых такое испытание стало роковым, и отношения разрушились. Но расстояние может и укреплять отношения между людьми.

Может ли расстояние укрепить отношения или это распространенный миф, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Действительно ли расстояние способно укрепить отношения или это только миф? Многие убеждены, что разлука может помочь лучше осознать свои чувства и укрепить эмоциональную связь. Но насколько это утверждение соответствует действительности?

"С одной стороны, расстояние действительно может оказать положительное влияние. Когда партнеры вынуждены проводить время отдельно, они получают возможность оценить друг друга и почувствовать, насколько важна связь. Разлука дает время на осознание своих чувств, и может усилить желание быть вместе", - объясняет эксперт.

Он добавил, что кроме того, общение через письма, сообщения или звонки может помочь открыть более глубокие темы для обсуждения, способствуя укреплению эмоциональной связи.

Но есть и другая сторона - отношения на расстоянии подходят не каждой паре.

"Однако это работает не для всех. Для некоторых пар расстояние становится испытанием, которое не каждый готов преодолеть. Отсутствие ежедневного контакта, физической близости и возможности поддерживать друг друга может приводить к отчуждению", - объясняет Виталий Курсик.

Он отметил, что некоторые люди также могут испытывать ревность или тревогу по поводу верности партнера. В таких случаях расстояние, наоборот, ослабляет отношения и может вызвать конфликты или даже разрыв.

"Ключ к успешным отношениям на расстоянии - это доверие, открытость в общении и желание обоих партнеров поддерживать связь. Расстояние способно укрепить отношения, когда у пары есть стабильная эмоциональная основа, общие планы на будущее и способность быть честными по отношению к своим чувствам", - говорит эксперт.

Следовательно, расстояние может как укрепить, так и ослабить отношения в зависимости от конкретной пары.

Это не миф, но и не универсальное правило. Каждая пара должна решить для себя, как им лучше строить связь, учитывая собственные особенности и потребности.